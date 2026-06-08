Asociaciones civiles critican las palabras del papa sobre el aborto y la eutanasia: "Es incomprensible el aplauso"

Un abarrotado Congreso de los Diputados ha ovacionado durante siete minutos el discurso este lunes del papa León XIV en la Cámara Baja. Una intervención —en la que el pontífice rechazaba el aborto y la eutanasia— que no han tenido, sin embargo, una buena acogida entre diversas asociaciones civiles.

"Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural. Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades?", ha cuestionado el pontífice, poco después de iniciar un discurso, el primero que da un papa y un jefe de Estado del Vaticano en las Cortes españolas.

"Es incomprensible que los diputados hayan aplaudido", ha señalado a RTVE Noticias Víctor Méndez, desde Europa Laica, organización promotora del laicismo y la separación Iglesia-Estado, a la vez que critica la "gestión con recursos públicos de la visita", que comenzó el pasado día 6 y que se extenderá hasta el 12, tras pasar por Madrid, Barcelona y Canarias. "El papa se ha pronunciado en contra de la democracia parlamentaria. Ha negado el derecho de una mayoría parlamentaria para aprobar leyes si estas leyes contravienen principios católicos. Es vergonzoso que todos los diputados que estaban presentes en el hemiciclo le hayan aplaudido. Porque los representantes públicos tienen que respetar la separación entre el Estado y las confesiones religiosas", ha criticado.

Consideran que no ha sido "adecuado" en el Congreso El mensaje, en clara alusión al aborto y la eutanasia, llega poco después de que el Gobierno haya aprobado el proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria el embarazo y obliga a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad efectiva. Una medida que necesitaría del apoyo del PP para salir adelante ya que se requieren grandes consensos parlamentarios para una reforma de la Constitución. Es por ello que asociaciones feministas como la Federación de Mujeres Progresistas han mostrado su discrepancia con las palabras del papa. Su presidenta Yolanda Besteiro ha afirmado que "no les ha parecido apropiado" que haya hecho la comparecencia en el Congreso, por ser un "órgano de soberanía popular". "Es la soberanía popular que conforma las distintas mayorías, las que determinan en cada momento como debe legislarse y no él no debe ir a esa Cámara a tratar de imponer su posicionamiento ideológico, que es moral o ético, como él lo considere, pero que, en cualquier caso, contradice la mayoría parlamentaria", ha afirmado. Sobre los aplausos a León XIV, desde la Federación han lamentado la reacción de los diputados. "No nos parece adecuado ni correcto que haya utilizado su palabra precisamente para tratar de imponer su criterio, su posicionamiento moral o ideológico a la Cámara a los representantes de la soberanía popular". "Entiendo que lo hacen por cortesía, pero desde luego no nos parece adecuado porque ellos hoy representan a sus votantes y la mayoría de sus votantes", ha opinado. El Gobierno aprueba el proyecto de reforma constitucional para blindar el aborto

Rechazan una vuelta "atrás": "Es una larga lucha" En cuanto a la cuestión de la eutanasia, la presidenta Cristina Vallès de la entidad Dret a Morir Dignament Catalunya ha rechazado dar pasos atrás en la lucha por este derecho, reconocido en la Ley sobre esta materia aprobada en marzo de 2021. "Nos preocupa que quieran imponer unos criterios morales a la sociedad que quizás no son los que la sociedad quiere: se ha aprobado una ley distinta a la que ha dicho el papa por una amplísima mayoría", ha aseverado. Para Vallés, "todas las opiniones pueden ser expresadas libremente", pero enfatiza que "estos derechos, estas leyes conquistadas no obligan a nadie a actuar en contra de sus convicciones. Al contrario, lo que garantizan es que cada persona puede decidir de acuerdo con sus valores, sus creencias, sus vivencias, que es lo que quiere hacer o no al final de su vida", ha apuntado. "Estas demostraciones como de poder mediático nos molestan en este sentido, porque no ligan con nuestra concepción social de que cada persona decide sobre ella misma", ha añadido, y recalca que es una "ley que está pensada para gente que está sufriendo muchísimo".