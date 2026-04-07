El Gobierno aprueba el proyecto de reforma constitucional para blindar el aborto

El Gobierno continúa avanzando con los trámites para blindar y proteger el aborto en la Constitución y este martes el Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta esta reforma constitucional que necesitaría del apoyo del PP para salir adelante ya que se requieren grandes consensos parlamentarios para una reforma de la Constitución.

El Ejecutivo propone añadir un apartado 4 al artículo 43 de la Constitución Española, que recoge el derecho a la protección de la salud, para que se garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado este martes en rueda de prensa que con esta iniciativa "España avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección frente a dinámicas regresivas". "Es un día importante para la democracia española", ha aseverado.

Cree el Gobierno que nuestro país "vuelve a colocarse a la vanguardia de los países europeos más avanzados en la protección de los derechos de las mujeres" con la que sería la cuarta modificación de la Constitución desde 1978. España sería el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024.

"La dimensión prestacional está en riesgo" Redondo ha explicado que es la "dimensión prestación" del derecho al aborto la que está en riesgo- no la libertad de las mujeres para tomar la decisión- y eso lo demuestran los datos, ha añadido, que revelan que casi el 80% de las interrupciones voluntarias practicadas se hacen en el sector privado derivadas desde lo público. Los abortos suben en España y superan los 106.000 en 2024 con el 78% derivados a centros privados MARÍA MENÉNDEZ Un total de 106.172 mujeres abortó en el 2024, según el Ministerio de Sanidad, que dio a conocer su estudio definitivo sobre el aborto: el 78,74% de los procedimientos se realizaron en centros privados (concertados o no) y un 21,25% en hospitales públicos. "Cuando una mujer va a abortar a una clínica privada se expone a insultos y a presiones de quienes acuden a presionarlas y cuando va a un hospital público nadie sabe a lo que va y su libertad es total", ha añadido la ministra, quien considera que este derecho "se está cuestionando" en algunas comunidades gobernadas por el PP. En la práctica, ha afirmado, "las mujeres se enfrentan a trabas que limitan el ejercicio de este derecho y su acceso no puede depender de la comunidad de residencia, ni dejarse en manos de la sanidad privada".

Confían en que el PP lo apoye: "Hasta Le Pen voto a favor en Francia" "Damos hoy el primer paso y una vez que pasamos este rubicón, hablaremos con el PP y con los diferentes grupos para llegar a un acuerdo ya que la mayoría de la sociedad española avala este derecho", ha dicho la ministra, ante la ya anunciada postura en contra del partido de Alberto Núñez Feijóo a este blindaje del aborto en la Constitución. En este sentido ha dicho que "hasta Marine Le Pen votó a favor en Francia" y se ha mostrado convencida de que "el PP es una partido constitucionalista". Afirman desde Igualdad que nuestro país es feminista y que el aborto cuenta con un apoyo social transversal y mayoritario: "Trabajaremos sin descanso para hacer posible la reforma". El Gobierno inició los trámites el pasado mes de octubre, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descartó incluso un referéndum al respecto con el fin de que la interrupción voluntaria del embarazo quede plasmada en en la Carta Magna. Juristas advierten de que la reforma del Gobierno para blindar el aborto en la Constitución podría rebajar su protección Álvaro Caballero Desde Igualdad explican que en 2023, el gobierno de coalición progresista actualizó la ley para reforzar la cobertura sanitaria y los derechos de las mujeres, "compatibilizando la prestación del servicio con la objeción de conciencia del personal sanitario" mientras que el PP "no ha dejado de obstaculizar el acceso efectivo a este derecho, presentando un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Plazos, que finalmente el TC avaló en 2023".