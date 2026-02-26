Bruselas rechaza crear un fondo para garantizar el aborto a mujeres de países de la UE donde es ilegal

La Comisión Europea ha descartado este jueves la creación de un fondo especifico en el ámbito comunitario para ayudar a abortar a mujeres que residan en aquellos Estados miembros donde es ilegal hacerlo, como Polonia, aunque ha dejado la puerta abierta a que los países lo hagan a título individual y que utilicen para ello dinero del Fondo Social Europeo.

Bruselas ha respondido por escrito a la iniciativa ciudadana 'My Voice, My Choice' ('Mi voz, mi decisión'), que con más de un millón de firmas reclamaba un paso adelante por parte de el Ejecutivo de Ursula von der Leyen para garantizar el derecho al aborto en el conjunto de la UE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los primeros ministros de otros cuatro países también reclamaron por carta al Ejecutivo comunitario que estudiase posibles "medidas", bajo la premisa de que "ninguna persona debería verse obligada a continuar con un embarazo contra su voluntad debido a barreras legales, económicas, geográficas o socioeconómicas".

La Comisión, sin embargo, no ve "necesario" introducir ninguna regulación adicional, puesto que ya existen "programas que permiten medidas para mejorar el acceso a servicios médicos vinculados al aborto" sin "interfererir" en las competencias propias de cada país. En este sentido, esgrime que cualquier mecanismo europeo "debe ser completamente neutral" y no puede tener en cuenta el origen o lugar de residencia para enfocarse de manera expresa en las mujeres donde la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo ilegal.

La respuesta deja la puerta abierta que los Estados miembros puedan recurrir a dinero del Fondo Social Europeo para mejorar el acceso "igualitario" a servicos sanitarios, "incluyendo el aborto seguro".