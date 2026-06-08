Bulos y desinformación sobre la visita del papa León XIV a España
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La visita del papa León XIV a España ha sido objeto de desinformación en redes sociales. Antes de su llegada ya circulaban contenidos manipulados con inteligencia artificial (IA) para atribuir al pontífice declaraciones que no había pronunciado. Durante su viaje, hemos detectado vídeos descontextualizados y mensajes engañosos sobre la afluencia de público. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos bulos sobre la visita del papa León XIV a España.
León XIV no ha recibido en Madrid a su hermano
"El Papa León XIV recibe en Madrid a su hermano y cuñada", leemos en un mensaje en X del 7 de junio. La publicación incluye un vídeo de 40 segundos con tres escenas: en la primera parte, hasta el segundo 25, el pontífice saluda afectuosamente a una pareja; a continuación, durante 6 segundos, observamos un plano cenital de una basílica y, por último, volvemos a ver al papa León XIV conversando con estas dos personas. El mensaje es falso.
Mediante una búsqueda inversa, comprobamos que las imágenes se grabaron el 18 de mayo de 2025 en el Vaticano, durante la misa de inicio del pontificado. Vatican News, el portal de información de la Santa Sede, comparte el mismo vídeo completo. En el minuto 03:01:20, durante el saludo del papa a las 150 delegaciones internacionales que asistieron a la ceremonia, aparece el momento compartido en X en el que el Papa León XIV saluda afectuosamente a una pareja. Se trata de su hermano mayor, Louise Prevost y de su esposa, Deborah. Las imágenes de fondo nos confirman que se trata de la basílica de San Pedro, ya que se aprecia la escultura de San Andrés, de Francesco Duquesnoy, una de las figuras que adornan los cuatro pilares de la cúpula. En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda por palabras clave sobre la visita del papa León XIV a Madrid y no hemos encontrado ninguna noticia sobre un encuentro del papa con sus familiares.
Sí que hay tomas de helicópteros en la visita del papa
Difunden en redes sociales que en la visita del pontífice a Madrid no se han mostrado en las retransmisiones tomas aéreas desde helicópteros para que no se vea la escasa afluencia. "Ausencia total de tomas de helicópteros en la visita del Papa a Madrid. Ni una, para que nadie pueda comprobar lo de las ‘multitudes’. No hay, lo puede ver cualquiera", leemos en un mensaje de X publicado el 6 de junio. Es falso, hay múltiples tomas aéreas de las calles durante la visita.
En las retransmisiones de los eventos de la visita del papa León XIV a España hay numerosas imágenes aéreas de las calles. En esta publicación puedes ver una toma aérea la multitud de personas que asistieron el día 6 de junio a la vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima. En el primer fragmento de este otro vídeo puedes ver un plano aéreo de la Plaza de Cibeles donde el domingo 7 de julio se celebró una multitudinaria misa.
Como te hemos contado en RTVE Noticias, a la vigilia de oración con los jóvenes del sábado 6 de junio en la plaza de Lima acudieron más de 500.000 personas, según los datos de asistencia de la Delegación del Gobierno. Mientras que a la procesión y la misa del Corpus Christi desde Cibeles el domingo 7 de junio asistieron más de 1,5 millones de fieles.
El sábado no había ningún acto programado en Colón
Algunos mensajes en redes tratan de restar importancia a la visita del papa a España, minimizando la afluencia de público a sus actos. Un mensaje publicado en X el sábado 6 de junio dice: "Hoy se esperaba en Madrid a dos millones de personas y el papá se ha tenido que meter a un coche, con aplausos en altavoces, porque no había gente. Yo he estado en Colón y allí no había ni 3.000 personas". Es una afirmación engañosa.
En la agenda de la visita del papa León XIV a España puedes comprobar que no hay ningún acto programado en la Plaza de Colón de Madrid. En esta zona estaba previsto un cambio de vehículo el 6 de junio, que pasara el papamóvil el día 7 y la presencia de público en la zona por misa del 7 de junio en Cibeles. El sábado 6 de junio, después de su primer acto oficial en España, en el Palacio Real, el papa León XIV llegó a las inmediaciones de la plaza de Colón, como se aprecia en el vídeo del directo del Canal 24 horas de RTVE, alrededor de las 4:00:00 horas de emisión. Sobre las 14:00 horas, en las inmediaciones de la Audiencia Nacional, en la calle Génova, el papa cambió el papamóvil por un vehículo cerrado para trasladarse a la Nunciatura Apostólica.
El periodista de RTVE Eneko Carazo, que estaba en los alrededores el 6 de junio realizando la cobertura del Especial de TVE, nos ha indicado que en la plaza de Colón había megafonía para que los fieles pudieran escuchar la misa en la plaza de Cibeles del domingo. Estuvo en la zona desde las 11:30 hasta las 14:30 del sábado y nos explica que en ningún momento escuchó aplausos por los altavoces. El domingo 7 de junio los asistentes han podido seguir la misa a través de 42 pantallas. En esta imagen se aprecia una de estas pantallas en la plaza de Colón.
La desinformación sobre el papa que se ha difundido antes de su llegada a España
Varios días antes de la llegada del papa León XIV a Madrid, en redes sociales detectamos contenidos que desinformaban sobre la figura del pontífice con el objetivo de desacreditarle. Los mensajes le atribuían declaraciones que no había pronunciado utilizando la inteligencia artificial. Te lo contamos con ejemplos.
No es un discurso real del papa, el audio está modificado con IA
Difunden en redes sociales un vídeo en el que el papa León XIV habla sobre la violencia en México. "México, escucha la voz que hoy resuena desde lo alto (...) tu destino no es oscuro, pero sí está lleno de lucha porque sobre tus calles se libra una guerra espiritual...", escuchamos en el vídeo, de 10 minutos, compartido en TikTok más de 2.000 veces desde abril de 2026.
No es un discurso real, el audio de este vídeo está editado con IA. Mediante una búsqueda inversa, comprobamos que la grabación corresponde a la oración del Ángelus del 22 de junio de 2025. La publicación de TikTok que la difunde como si fuera real invierte la imagen y la comparte con mucha menos calidad y con el audio manipulado. En VerificaRTVE hemos analizado el audio con la herramienta Hiya, de InVID-WeVerify, que detecta con un 98% de fiabilidad en su predicción que el audio presenta clonación de voz. En la imagen inferior puedes ver los resultados del análisis.
Este vídeo del papa diciendo que "el islam es una religión de paz" está hecho con IA
"El Papa León dice: ‘El islam es una religión de paz de la que podemos aprender’ ¿Cuál es tu respuesta para él?", leemos en inglés en un mensaje compartido más de 2.000 veces en X desde el 21 de mayo. La publicación adjunta un vídeo de 6 segundos en el que aparece el pontífice como si estuviera pronunciando esas palabras. Es falso, el contenido está creado con IA.
La grabación está creada con inteligencia artificial. Nuestro equipo ha analizado los fragmentos con las herramientas de detección de IA Hive Moderation y Truth Scan. La primera determina que el audio está generado con esta tecnología con un 99,3% de confianza en su predicción y que hay fragmentos de vídeo creados artificialmente con un 88,3% de fiabilidad en su pronóstico. Truth Scan, por su parte, llega a la misma conclusión con un 89% de probabilidad de acierto en su análisis. En la imagen inferior puedes comprobar los resultados.
El papa León XIV sí se ha referido a la relación entre el cristianismo y el islam en algunas de sus declaraciones. El 11 de mayo, el pontífice llamó a cristianos y a musulmanes a "reavivar la humanidad", "transformar la indiferencia en solidaridad" y a una colaboración que "dé frutos en gestos concretos de paz, empatía y fraternidad". También en su discurso del 6 de junio en Madrid se refirió a la presencia del islam en la Península Ibérica.