Bulos y desinformación sobre la visita del papa León XIV a España

La visita del papa León XIV a España ha sido objeto de desinformación en redes sociales. Antes de su llegada ya circulaban contenidos manipulados con inteligencia artificial (IA) para atribuir al pontífice declaraciones que no había pronunciado. Durante su viaje, hemos detectado vídeos descontextualizados y mensajes engañosos sobre la afluencia de público. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos bulos sobre la visita del papa León XIV a España.

León XIV no ha recibido en Madrid a su hermano "El Papa León XIV recibe en Madrid a su hermano y cuñada", leemos en un mensaje en X del 7 de junio. La publicación incluye un vídeo de 40 segundos con tres escenas: en la primera parte, hasta el segundo 25, el pontífice saluda afectuosamente a una pareja; a continuación, durante 6 segundos, observamos un plano cenital de una basílica y, por último, volvemos a ver al papa León XIV conversando con estas dos personas. El mensaje es falso. Mensaje que difunde la falsa idea de que el papa ha recibido a su hermano en España VerificaRTVE Mediante una búsqueda inversa, comprobamos que las imágenes se grabaron el 18 de mayo de 2025 en el Vaticano, durante la misa de inicio del pontificado. Vatican News, el portal de información de la Santa Sede, comparte el mismo vídeo completo. En el minuto 03:01:20, durante el saludo del papa a las 150 delegaciones internacionales que asistieron a la ceremonia, aparece el momento compartido en X en el que el Papa León XIV saluda afectuosamente a una pareja. Se trata de su hermano mayor, Louise Prevost y de su esposa, Deborah. Las imágenes de fondo nos confirman que se trata de la basílica de San Pedro, ya que se aprecia la escultura de San Andrés, de Francesco Duquesnoy, una de las figuras que adornan los cuatro pilares de la cúpula. En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda por palabras clave sobre la visita del papa León XIV a Madrid y no hemos encontrado ninguna noticia sobre un encuentro del papa con sus familiares.

Sí que hay tomas de helicópteros en la visita del papa Difunden en redes sociales que en la visita del pontífice a Madrid no se han mostrado en las retransmisiones tomas aéreas desde helicópteros para que no se vea la escasa afluencia. "Ausencia total de tomas de helicópteros en la visita del Papa a Madrid. Ni una, para que nadie pueda comprobar lo de las ‘multitudes’. No hay, lo puede ver cualquiera", leemos en un mensaje de X publicado el 6 de junio. Es falso, hay múltiples tomas aéreas de las calles durante la visita. Mensaje que difunde la falsa idea de que no se han emitido tomas aéres de la visita del papa VerificaRTVE En las retransmisiones de los eventos de la visita del papa León XIV a España hay numerosas imágenes aéreas de las calles. En esta publicación puedes ver una toma aérea la multitud de personas que asistieron el día 6 de junio a la vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima. En el primer fragmento de este otro vídeo puedes ver un plano aéreo de la Plaza de Cibeles donde el domingo 7 de julio se celebró una multitudinaria misa. 02h 13 min Más de un millón de personas acuden a la misa del papa León XIV en Cibeles Como te hemos contado en RTVE Noticias, a la vigilia de oración con los jóvenes del sábado 6 de junio en la plaza de Lima acudieron más de 500.000 personas, según los datos de asistencia de la Delegación del Gobierno. Mientras que a la procesión y la misa del Corpus Christi desde Cibeles el domingo 7 de junio asistieron más de 1,5 millones de fieles.

El sábado no había ningún acto programado en Colón Algunos mensajes en redes tratan de restar importancia a la visita del papa a España, minimizando la afluencia de público a sus actos. Un mensaje publicado en X el sábado 6 de junio dice: "Hoy se esperaba en Madrid a dos millones de personas y el papá se ha tenido que meter a un coche, con aplausos en altavoces, porque no había gente. Yo he estado en Colón y allí no había ni 3.000 personas". Es una afirmación engañosa. Mensaje engañoso sobre la afluencia de público en la visita del papa VerificaRTVE En la agenda de la visita del papa León XIV a España puedes comprobar que no hay ningún acto programado en la Plaza de Colón de Madrid. En esta zona estaba previsto un cambio de vehículo el 6 de junio, que pasara el papamóvil el día 7 y la presencia de público en la zona por misa del 7 de junio en Cibeles. El sábado 6 de junio, después de su primer acto oficial en España, en el Palacio Real, el papa León XIV llegó a las inmediaciones de la plaza de Colón, como se aprecia en el vídeo del directo del Canal 24 horas de RTVE, alrededor de las 4:00:00 horas de emisión. Sobre las 14:00 horas, en las inmediaciones de la Audiencia Nacional, en la calle Génova, el papa cambió el papamóvil por un vehículo cerrado para trasladarse a la Nunciatura Apostólica. El periodista de RTVE Eneko Carazo, que estaba en los alrededores el 6 de junio realizando la cobertura del Especial de TVE, nos ha indicado que en la plaza de Colón había megafonía para que los fieles pudieran escuchar la misa en la plaza de Cibeles del domingo. Estuvo en la zona desde las 11:30 hasta las 14:30 del sábado y nos explica que en ningún momento escuchó aplausos por los altavoces. El domingo 7 de junio los asistentes han podido seguir la misa a través de 42 pantallas. En esta imagen se aprecia una de estas pantallas en la plaza de Colón.