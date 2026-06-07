La misa de Cibeles, en imágenes: el papa celebra su primera eucaristía en España

La jornada del papa León XIV de este domingo ha comenzado con su trayecto hasta la plaza de Cibeles de Madrid, donde el pontífice ha sido el encargado de oficiar la misa y la procesión por la festividad del Corpus Christi, el acto más multitudinario de su visita a España. Más de un millón de personas han asistido a la misa, según los organizadores. La Delegación de Gobierno ha cifrado la asistencia en 1,1 millones de personas.

Según la organización, la afluencia de público ha rebasado ampliamente las previsiones iniciales. Desde primera hora de la mañana, muchos fieles han caminado hacia Cibeles y algunos ya estaban esperando frente a la iglesia de San José.

EFE/ Daniel González

A lo largo de la mañana, en los accesos a los sectores se han ido concentrando familias con niños, jóvenes cargados con mochilas y grupos parroquiales organizados, equipados para soportar una larga jornada marcada por altas temperaturas. Botellas de agua, gorras, sombreros, mantas y otros elementos para protegerse del calor han formado parte de una imagen repetida entre los peregrinos.

Juanma Cuellar / RTVE

Agolpados junto a las vallas, los grupos de sacerdotes han ocupado las primeras filas para seguir de cerca la ceremonia. Algunos participantes han aprovechado incluso para desayunar o compartir comida en pequeños corrillos, en un ambiente de convivencia. Otros también han dedicado esos momentos previos a la oración personal o a rezos comunitarios.

Entre los asistentes se han podido ver pancartas identificativas de parroquias, movimientos eclesiales y diócesis, así como banderas nacionales y estandartes que permiten reconocer a los peregrinos llegados de diferentes lugares.

EFE/ Maria Aguilella Pardo

El papa ha salido a las 9:00 horas de la Nunciatura en un coche cerrado y minutos después, en el Instituto Ramiro de Maeztu, ha descendido del vehículo y se ha subido al papamóvil para iniciar su recorrido por la calle Serrano hasta concluir en Cibeles. El pontífice ha llegado a la plaza poco antes de las 10:00 horas de la mañana, donde ha sido recibido entre gritos de "viva el papa", antes de recorrer el Paseo del Prado para saludar a la multitud allí congregada.

EFE/ Sergio Pérez

Tras su paso por Serrano y Colón, el papa ha sido recibido en Cibeles con aplausos y vivas por los cientos de miles de personas. El papamóvil se ha detenido en más de una ocasión, para bendecir a algunos bebés que le acercaban hasta el vehículo miembros de su escolta.

Almeida entrega la Llave de Oro de la ciudad al papa Los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, han sido los primeros en recibir al papa. Tras ello, se ha acercado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien le ha dado la bienvenida y le ha entregado la Llave de Oro de la ciudad antes de la ceremonia. A continuación, el Pontífice ha escrito en el Libro de Honor del Ayuntamiento. El papa ha deseado que "Madrid siga siendo una ciudad acogedora e integradora, donde la vida en sociedad se inspire en los antiguos valores humanos", según el mensaje que ha escrito en el libro. EFE/ Chema Moya La Llave de Oro es el máximo reconocimiento de hospitalidad de la capital al papa en su condición de jefe de Estado. Es una pieza de orfebrería que emula las antiguas llaves de la muralla y representa la confianza y la bienvenida de los madrileños a los mandatarios más relevantes que visitan la ciudad en viaje oficial, entre ellos al papa Benedicto XVI en 2011. EFE/Chema Moya

Una misa multitudinaria en un altar de casi 600 metros cuadrados Según la delegación del Gobierno, 1,2 millones de personas han asistido y han dejado imágenes de una multitudinaria ceremonia, donde el blanco ha sido el color protagonista entre los asistentes. La misa ha sido celebrada en un altar de casi 600 metros cuadrados, con un Cristo de grandes dimensiones --una réplica del Cristo de las hermanas de Belén--, colgado sobre el centro del altar. Durante la homilía, el papa ha exhortado a los católicos españoles a no despreciar al hermano y salir del "egoísmo, la indiferencia y de una fe cómoda y privada" para comprometerse con "el bien común". "Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano", ha recordado León XIV a los fieles, a quienes ha instado a "romper las cadenas de todo egoísmo". León XIV, en la multitudinaria misa de Cibeles: "Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano" Santiago Riesco Pérez La sacristía, instalada en el Palacio de Cibeles, ha albergado a más de 150 obispos y cardenales y 1.600 sacerdotes con ornamentos confeccionados para la ocasión e inspirados en la Catedral de la Almudena. En el presbiterio se han llegado a agrupar unas 200 personas entre celebrantes y acompañantes. Tras este, todo un anillo de autoridades, sacerdotes y concelebrantes han rodeado la ceremonia. Vista general de la plaza Cibeles donde el papa León XIV oficia la misa del Corpus Christi. EFE / SERGIO PÉREZ El papa ha iniciado su homilía con un homenaje a la tradición religiosa de España, al Corpus Christi y a sus "solemnes procesiones", que "han plasmado durante siglos la piedad, el arte, la música, la arquitectura y la vida del pueblo español". EFE/Javier Lizón Varias personas, entre ellos, monjas y curas, han repartido la comunión entre los miles de fieles que inundaban las calles y la plaza. Los asistentes han podido seguir la misa a través de 42 pantallas en una jornada intensa, con aglomeraciones y calor. Juanma Cuéllar / RTVE