La misa de Cibeles, en imágenes: el papa celebra su primera eucaristía en España
- Los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, han sido los primeros en recibir al papa
- Los asistentes han podido seguir la misa a través de 42 pantallas
La jornada del papa León XIV de este domingo ha comenzado con su trayecto hasta la plaza de Cibeles de Madrid, donde el pontífice ha sido el encargado de oficiar la misa y la procesión por la festividad del Corpus Christi, el acto más multitudinario de su visita a España. Más de un millón de personas han asistido a la misa, según los organizadores. La Delegación de Gobierno ha cifrado la asistencia en 1,1 millones de personas.
Según la organización, la afluencia de público ha rebasado ampliamente las previsiones iniciales. Desde primera hora de la mañana, muchos fieles han caminado hacia Cibeles y algunos ya estaban esperando frente a la iglesia de San José.
A lo largo de la mañana, en los accesos a los sectores se han ido concentrando familias con niños, jóvenes cargados con mochilas y grupos parroquiales organizados, equipados para soportar una larga jornada marcada por altas temperaturas. Botellas de agua, gorras, sombreros, mantas y otros elementos para protegerse del calor han formado parte de una imagen repetida entre los peregrinos.
Agolpados junto a las vallas, los grupos de sacerdotes han ocupado las primeras filas para seguir de cerca la ceremonia. Algunos participantes han aprovechado incluso para desayunar o compartir comida en pequeños corrillos, en un ambiente de convivencia. Otros también han dedicado esos momentos previos a la oración personal o a rezos comunitarios.
Entre los asistentes se han podido ver pancartas identificativas de parroquias, movimientos eclesiales y diócesis, así como banderas nacionales y estandartes que permiten reconocer a los peregrinos llegados de diferentes lugares.
El papa ha salido a las 9:00 horas de la Nunciatura en un coche cerrado y minutos después, en el Instituto Ramiro de Maeztu, ha descendido del vehículo y se ha subido al papamóvil para iniciar su recorrido por la calle Serrano hasta concluir en Cibeles. El pontífice ha llegado a la plaza poco antes de las 10:00 horas de la mañana, donde ha sido recibido entre gritos de "viva el papa", antes de recorrer el Paseo del Prado para saludar a la multitud allí congregada.
Tras su paso por Serrano y Colón, el papa ha sido recibido en Cibeles con aplausos y vivas por los cientos de miles de personas. El papamóvil se ha detenido en más de una ocasión, para bendecir a algunos bebés que le acercaban hasta el vehículo miembros de su escolta.
Almeida entrega la Llave de Oro de la ciudad al papa
Los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, han sido los primeros en recibir al papa. Tras ello, se ha acercado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien le ha dado la bienvenida y le ha entregado la Llave de Oro de la ciudad antes de la ceremonia. A continuación, el Pontífice ha escrito en el Libro de Honor del Ayuntamiento.
El papa ha deseado que "Madrid siga siendo una ciudad acogedora e integradora, donde la vida en sociedad se inspire en los antiguos valores humanos", según el mensaje que ha escrito en el libro.
La Llave de Oro es el máximo reconocimiento de hospitalidad de la capital al papa en su condición de jefe de Estado. Es una pieza de orfebrería que emula las antiguas llaves de la muralla y representa la confianza y la bienvenida de los madrileños a los mandatarios más relevantes que visitan la ciudad en viaje oficial, entre ellos al papa Benedicto XVI en 2011.
Una misa multitudinaria en un altar de casi 600 metros cuadrados
Según la delegación del Gobierno, 1,2 millones de personas han asistido y han dejado imágenes de una multitudinaria ceremonia, donde el blanco ha sido el color protagonista entre los asistentes. La misa ha sido celebrada en un altar de casi 600 metros cuadrados, con un Cristo de grandes dimensiones --una réplica del Cristo de las hermanas de Belén--, colgado sobre el centro del altar.
Durante la homilía, el papa ha exhortado a los católicos españoles a no despreciar al hermano y salir del "egoísmo, la indiferencia y de una fe cómoda y privada" para comprometerse con "el bien común". "Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano", ha recordado León XIV a los fieles, a quienes ha instado a "romper las cadenas de todo egoísmo".
La sacristía, instalada en el Palacio de Cibeles, ha albergado a más de 150 obispos y cardenales y 1.600 sacerdotes con ornamentos confeccionados para la ocasión e inspirados en la Catedral de la Almudena. En el presbiterio se han llegado a agrupar unas 200 personas entre celebrantes y acompañantes. Tras este, todo un anillo de autoridades, sacerdotes y concelebrantes han rodeado la ceremonia.
El papa ha iniciado su homilía con un homenaje a la tradición religiosa de España, al Corpus Christi y a sus "solemnes procesiones", que "han plasmado durante siglos la piedad, el arte, la música, la arquitectura y la vida del pueblo español".
Varias personas, entre ellos, monjas y curas, han repartido la comunión entre los miles de fieles que inundaban las calles y la plaza. Los asistentes han podido seguir la misa a través de 42 pantallas en una jornada intensa, con aglomeraciones y calor.
Procesión del Corpus Christi
Tras la misa, León XIV ha presidido la procesión del Corpus Christi por la plaza de Cibeles y la calle de Alcalá tras una custodia del Santísimo Sacramento de 1943 y que se guarda en el Museo de la Catedral de la Almudena. El pontífice ha procesionado una tradición antigua que León XIV recuperó el año pasado en el Corpus por las calles de Roma.
El papa ha sido el encargado de portar la custodia con un peso inferior a dos kilogramos, y bajo un palio que sujetaban seis jóvenes. Junto a él, han participado fieles, presbíteros, cardenales, arzobispos y obispos, y niños que han recibido este año la primera comunión, además de autoridades civiles y militares.
Alfombras de flores multicolores elaboradas por 160 voluntarios coordinados por 24 alfombristas de la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi de Ponteareas, en Rías Baixas, han vestido la procesión. Alcalá ha dejado una imagen inédita de una calle convertida en una gran alfombra floral con más de 30.000 claveles.
El Corpus Christi ha recorrido unos 600 metros, saliendo por la calle Alcalá en dirección a la Gran Vía, girando a la altura de la iglesia de San José para regresar hacia la plaza de Cibeles por el otro carril.
Por la tarde, León XIV seguirá con su jornada con un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólicaa las 16:30 horas. Tras ello, tiene previsto participar en el evento Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte en el Movistar Arena, donde ofrecerá un discurso a representantes culturales. Y por último, el papa cenará en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, don José Cobo Cano.