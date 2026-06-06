¿Quién es Gianluca Gauzzi, el encargado de seguridad que acerca los bebés al papa para bendecirlos?

discurso del Papa de 14 en España

Gracias al Señor por este encuentro.

Expreso mi agradecimiento por la invitación a realizar este viaje

apostólico

a España. Un itinerario en varias etapas, cada

una de las

cuales revelará algún aspecto de la riqueza multifacética de un gran

país que desde hace casi dos milenios ha acogido la palabra

del Evangelio. La tradición siempre ha vinculado la

primera evangelización

de la península ibérica a la predicación del apóstol Santiago el

Mayor

Este vínculo reviste una importancia teológica considerable

porque expresa la conciencia de la Iglesia local de estar en continuidad

antiquísimo entre la fe cristiana y esta tierra, si bien por un lado no

con la misión apostólica nacida en Pentecostés.

El vínculo

agota la

multiforme identidad de vuestro pueblo, por otro ha moldeado profundamente su

cultura,

y representa una fuente de esperanza y de orientación entre

los desafíos que hoy, como familia humana, debemos afrontar

juntos. Pienso en las expresiones de la fe

popular que en cada ciudad y

pueblo representan una auténtica dramaturgia de la salvación

al ritmo del año y en los diversos contextos de la vida.

Junto con el patrimonio

artístico y musical, con las múltiples confradillas y asociaciones de carácter

caritativo, dan testimonio del fecundo encuentro entre Jesucristo y

vuestro pueblo. Es un pueblo lleno de pasión que ama la

vida y

lo manifiesta. Vengo entre ustedes para confirmar,

alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio

así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las

distintas fuerzas de esta nación.

De hecho, su propia historia

sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro

la que genera estabilidad y prosperidad.

El mensaje de paz

que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y

para

otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en

ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad, como

nos ha enseñado el Papa Francisco, existe en efecto una tensión

bipolar entre la idea y la realidad.

La realidad simplemente

es, la idea se elabora.

Entre las dos se

debe instaurar un diálogo constante, evitando que la idea termine

separándose de

la realidad. Es peligroso vivir en el reino de la

sola palabra, de la imagen,

del sofisma. De hecho, concluía, la

realidad es superior a la idea.

La verdad es siempre más grande que nosotros y

por eso nos sorprende y nos atrae hacia caminos de purificación y

reconciliación en los que el diálogo con los demás y con

el otro, con mayúscula, se vuelve fundamental a

este respecto, quisiera referirme a dos figuras de este país que desde hace

cinco siglos nutren la vida de la Iglesia y la búsqueda espiritual de

muchos

incluso más allá de sus fronteras visibles.

Se trata de

Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, que se hicieron amigos en la pasión por el

misterio divino. La suya es una mística con los ojos

abiertos,

es decir, no ajena a la historia, sino que por el contrario lleva

a la raíz de las cuestiones, al corazón de la realidad.

En

particular, al interpretar las transformaciones y soportar las

tensiones,

que hacen tan oscura nuestra época, nos ayuda el tema de la noche

tan querido por San Juan de la Cruz,

cuyo año jubilar estamos celebrando.

En su sed de luz, paradójicamente,

aprendió a apreciar la oscuridad, noche dichosa,

como el tiempo en que el alma se libera de lo que presumía de conocer y poseer

También hoy lo que más nos asusta, lo que en muchos provoca la oscuridad

de la razón y la violencia de las emociones, es lo desconocido ante

lo cual puede prevalecer la sensación de no tener ya mapas, la

desorientación. Por eso se necesitan, también en la

vida pública,

hombres y mujeres que intuyan en la oscuridad la luz,

en el fin un posible comienzo, casi el irrumpir de una verdad como

luz que aún ciega, pero que si confiamos y encontramos paz, nos

llevará

delicadamente hacia sí misma.

Oh noche que guiaste, oh

noche amable más que la alborrada.

Oh noche que juntaste amado con amada

que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos,

amada en el amado transformada.

Nuestra época

clama en lo más profundo por la paz, por nuevo conocimiento de la persona

humana y de su

dignidad inviolable, por la civilización del amor

Santa Teresa describe este mismo itinerario con la imagen del castillo

interior

avanzando de habitación en habitación hacia el lugar

más íntimo, es decir, cada uno hacia su propio corazón, santuario de la verdad

el espacio se amplía, la mente se abre, las contradicciones

se resuelven, las tensiones se disuelven, los demás encuentran su

lugar,

huida interna

intimista, sino de una apertura radical al totus

alius et semper novus que se realiza cuando volvemos a nosotros

mismos. Esta dimensión del ser humano es la

razón por la que hay que

proteger la libertad religiosa y de conciencia.

Hoy la tentación

de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer

en lugar de disminuir.

La dignidad humana no deja de ser

violada. Por eso necesitamos cultura,

interioridad, una educación libre

edicalidad. Necesitamos trascendencia.

Y sin embargo,

desde estas noches oscuras, hombres y mujeres fieles a la verdad

se han visto impulsados a avanzar de estancia en estancia hasta el punto en

que en

la conciencia la justicia y la paz se abrazan.

Desde su libertad

que aprendemos a ser libres.

La Iglesia Católica está al servicio

de esta sed de corazón humano, no de forma impositiva, sino con

el testimonio evangélico respaldado por una multitud de mártires y santos, y

hoy está dispuesta a ponerse al servicio del futuro de un pueblo que

busca la reconciliación

busca la reconciliación y la paz

y la paz. Invito a todos, por amor a la verdad,

a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social

y de su

fecunda de la complejidad.

Veo aquí una vocación específica de

Europa, de la que España es protagonista, original y fundamental

Es el regalo que el viejo continente puede hacer al mundo si quiere

permanecer

joven, pues joven es quien siente que tiene un futuro y una misión que aún

una misión que aún interpela, apreciar la complejidad y estudiarla, aprender a

interpele

Apreciar la complejidad y estudiarla, aprender a

no negarla y a vivirla como una bendición, huir de estos enfoques

no negarla y a vivirla como una bendición, huir de estos enfoques y

identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de

fantasmas

y enemigos y aquí la tarea de quien tiene una gran historia a sus espaldas

Las nuevas tecnologías se han convertido en un entorno

artificial en el que nuestras opciones fundamentales se ponen a prueba

En su interior, los prejuicios se exacerban, el pensamiento crítico

se debilita, los intereses prepotentes siembran pulsiones de muerte

Por otra parte, el bien puede resistir y comunicarse

Es necesario, sobre todo por parte de quienes tienen responsabilidades

económicas,

políticas e institucionales, dar un salto cualitativo, un cambio de rumbo

en las inversiones destinadas a la escuela, la universidad y la

investigación, a las

comunidades locales y a la sociedad civil como semillero de participación y

mediación cultural.

La seguridad, que con demasiada frecuencia nos ilusionamos

que provenga de las armas y los muros, madura más bien al aprender

a avanzar junto al otro, a crecer juntos, codo con codo

Nuestra propia historia lo atestigua.

La presencia del Islam en la

península ibérica, por ejemplo, constituyó una realidad política,

cultural y religiosa

de larga duración. Durante ese periodo no solo hubo

confrontación, sino que se intentó crear un espacio de contacto,

conversación

y diálogo sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes

y judíos. En la escuela de traductores de Alfonso

X el Sabio,

expertos pertenecientes a las tres religiones colaboraron en la traducción

del rico patrimonio árabe, griego y hebreo, contribuyendo a la difusión de

textos como, entre otros, los del filósofo Averroes,

y Maimonides. En particular, ciudades como Córdoba y

Toledo

se convirtieron en lugares de mediación entre lenguas, religiones y saberes

Pero esta es la verdad que cuentan las ciudades europeas, su

estratificación histórica, el tejido de solidaridad que a lo largo de los

siglos

ha conformado sus diferencias, transformando los inevitables

conflictos en

puntos de partida. Como nos enseñó otro noble hijo de esta

tierra,

en las pruebas y los fracasos es posible replantearse todo

Ignacio de Loyola tuvo esta audacia, dando crédito a las

desolaciones y consolaciones de su corazón, en un ejercicio de

discernimiento

e imaginación por el cual prefirió la paz a las armas y los santos a

los poderosos. Comprendió que el bien al que se sentía

atraído

no era utópico y entonces su crisis se transformó en gracia

Lo mismo puede suceder con las novedades que nos inquietan hoy y sobre

las que

nuestras sensibilidades están divididas.

Evitemos las palabras

que humillan o enfrentan.

Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza

ingenuos ni alimentemos miedos estériles.

Iglesia de Jesucristo

Más bien, indiquemos criterios

de discernimiento, la dignidad de la persona, el destino universal de los

la paz. Y traduzcámoslos en prácticas,

planificación

responsable, evaluaciones del impacto humano y social, inclusión de los más

frágiles, alfabetización digital, investigación e industria

orientadas a la justicia y la paz

Majestades, Alteces reales, señores y señores, expreso mi agradecimiento a

vuestro país

por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo

que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre

los pueblos. Al mismo tiempo, animo a cultivar

también en su interior

el diálogo y la amistad social, a tener en cuenta las perspectivas de los

pobres

y los jóvenes al imaginar el futuro, a armonizar las demandas de autonomía y

de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea no en

España

oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana

España