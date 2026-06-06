El rey lamenta el "dolor" por los abusos en la Iglesia y agradece al papa su "claridad y firmeza"
- El pontífice promete en su vuelo a Madrid trabajar "personalmente" por combatir los abusos, "una llaga aún abierta"
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El rey Felipe VI ha lamentado el "dolor" que han causado los casos de abuso sexual por parte de la Iglesia, que ha recalcado que no son representativos de toda la institución, y ha agradecido al papa León XIV la "claridad y firmeza" que ha mostrado frente a esta cuestión. Con todo, ha elogiado la "enorme labor social" que realiza la Iglesia Católica.
El monarca se ha referido por primera vez a esta cuestión, que no había abordado públicamente, en su discurso durante el acto institucional que ha congregado a las autoridades del Estado y al cuerpo diplomático con el que el Pontífice ha arrancado su visita a España, que finalmente incluirá un encuentro con las víctimas de abusos, para contraponer ambas realidades.
La Iglesia Católica, ha dicho Felipe VI, realiza una "enorme labor social", "fruto del compromiso de los religiosos y religiosas, los ascerdotes, los diáconos, los jóvenes que se implican en la vida de la parroquia, los voluntarios que ayudan en residencias, albergues, comedores y centros de acogida", por quienes ha manifestado su "reconocimiento y gratitud", así como su "admiración especial" por los misioneros.
Frente a ello, "no puede haber mayor contraste", ha reconocido el Rey, que "el dolor causado por los casos de abusos que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial", ha recalcado. En este sentido, ha reconocido la "claridad y la firmeza" mostrada por León XIV, subrayando que "son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido". "Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto", ha incidido.
El papa se ha referido también a las víctimas durante su vuelo a Madrid, en una conversación con periodistas, antes quienes ha prometido que seguirá trabajando "personalmente" por combatir los abusos, que son "una llaga todavía abierta". El pontífice prevé verse con víctimas de abusos durante su visita a España.
La unidad y la legalidad internacional
El rey ha hecho también un llamamiento a la unidad y ha apostado por que sea "pauta de conducta universal" y "vehículo e instrumento para la paz" en estos tiempos de incertidumbre.
En este contexto, ha elogiado al papa matemático y su visión de hombre de espíritu y de ciencia, características clave cuando se ven abolidas muchas referencias tradicionales y se corre el riesgo de creer erróneamente "que todo vale, todo es admisible, negociable y justificable".
"Y no es así. La dignidad de la persona, los derechos humanos, los valores democráticos y la legalidad internacional deben seguir siendo nuestros números primos. Porque en ellos, en sus múltiples combinaciones, está la aritmética de la libertad, la igualdad y la justicia; la que suma y multiplica, lo la que resta y divide", ha añadido.
La voz del papa, ha subrayado el rey, es fuente de inspiración para 1.400 millones de católicos, pero "resuena por su contenido ético mucho más allá, en todas las conciencias".
La nueva tecnología "no puede ser monopolio de unos pocos"
Felipe VI ha elogiado la primera encíclica del pontificado de León XIV, un "texto humanista" donde aborda los desafíos de la inteligencia artificial sin una visión catastrofista, reconociendo riesgos y potencialidades y dejando claro que esa nueva tecnología "no puede ser monopolio de unos pocos, sino un instrumento en manos de todos que beneficie a todas las sociedades".
"Eso solo será posible si logramos mantener a la persona en el centro de cualquier discurso; jamás reemplazada, jamás subyugada o coaccionada por ningún algoritmo", ha coincidido el monarca, quien ha abogado por la empatía en un mundo anegado de datos y mensajes en el que, paradójicamente, cada vez es más difícil escuchar.
El rey ha puesto en valor el idioma compartido con el pontífice, recordando sus años de visa misionera y pastoral en Perú, y elogiado su cercanía a todo lo que significa Iberoamérica.
"Llegáis a un país donde está una parte de vuestras raíces (los abuelos maternos emigraron desde España a Estados Unidos). Os recibe un pueblo al que conocéis bien: vital y con carácter, solidario y tolerante; también creativo y cosmopolita", ha señalado Felipe VI, quien ha agradecido al papa la extensión e intensidad de una visita que le llevará también a Barcelona y a Canarias.
El rey ha destacado cómo la fe católica está "enraizada" en el país, en la base de la historia, la cultura, las tradiciones y las festividades y ha recordado también el testimonio de los místicos San Juan y Santa Teresa y la religiosidad sencilla de cientos de miles de personas.