El rey lamenta el "dolor" por los abusos en la Iglesia y agradece al papa su "claridad y firmeza"

El rey Felipe VI ha lamentado el "dolor" que han causado los casos de abuso sexual por parte de la Iglesia, que ha recalcado que no son representativos de toda la institución, y ha agradecido al papa León XIV la "claridad y firmeza" que ha mostrado frente a esta cuestión. Con todo, ha elogiado la "enorme labor social" que realiza la Iglesia Católica.

El monarca se ha referido por primera vez a esta cuestión, que no había abordado públicamente, en su discurso durante el acto institucional que ha congregado a las autoridades del Estado y al cuerpo diplomático con el que el Pontífice ha arrancado su visita a España, que finalmente incluirá un encuentro con las víctimas de abusos, para contraponer ambas realidades.

La Iglesia Católica, ha dicho Felipe VI, realiza una "enorme labor social", "fruto del compromiso de los religiosos y religiosas, los ascerdotes, los diáconos, los jóvenes que se implican en la vida de la parroquia, los voluntarios que ayudan en residencias, albergues, comedores y centros de acogida", por quienes ha manifestado su "reconocimiento y gratitud", así como su "admiración especial" por los misioneros.

Frente a ello, "no puede haber mayor contraste", ha reconocido el Rey, que "el dolor causado por los casos de abusos que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial", ha recalcado. En este sentido, ha reconocido la "claridad y la firmeza" mostrada por León XIV, subrayando que "son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido". "Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto", ha incidido.

El papa se ha referido también a las víctimas durante su vuelo a Madrid, en una conversación con periodistas, antes quienes ha prometido que seguirá trabajando "personalmente" por combatir los abusos, que son "una llaga todavía abierta". El pontífice prevé verse con víctimas de abusos durante su visita a España.

La unidad y la legalidad internacional El rey ha hecho también un llamamiento a la unidad y ha apostado por que sea "pauta de conducta universal" y "vehículo e instrumento para la paz" en estos tiempos de incertidumbre. En este contexto, ha elogiado al papa matemático y su visión de hombre de espíritu y de ciencia, características clave cuando se ven abolidas muchas referencias tradicionales y se corre el riesgo de creer erróneamente "que todo vale, todo es admisible, negociable y justificable". "Y no es así. La dignidad de la persona, los derechos humanos, los valores democráticos y la legalidad internacional deben seguir siendo nuestros números primos. Porque en ellos, en sus múltiples combinaciones, está la aritmética de la libertad, la igualdad y la justicia; la que suma y multiplica, lo la que resta y divide", ha añadido. La voz del papa, ha subrayado el rey, es fuente de inspiración para 1.400 millones de católicos, pero "resuena por su contenido ético mucho más allá, en todas las conciencias".