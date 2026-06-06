Emoción a las puertas del Palacio Real por la visita del papa: "Tenemos mucha esperanza, viene el sucesor de Pedro"

Emoción e ilusión. Son las dos palabras más repetidas en las inmediaciones del Palacio Real, donde cientos de personas se han congregado para esperar al papa. Cada cambio en el entorno, en los momentos previos, como la Guardia Real desfilando, los campanarios de La Almudena dando el do de pecho, la salva de cañones... da un punto de intensidad al ambiente. Aquí los sentimientos están a flor de piel.

La alegría se ha desbordado en el espacio entre la catedral de La Almudena y el Palacio Real con la llegada de León XIV: "Esta es la juventud del papa", gritaba un grupo de jóvenes. Móvil en mano, los asistentes que se arremolinaban en este punto han inmortalizado el momento que muchos viven por primera vez, estar a solo unos metros del sucesor de Pedro.

Todos buscaban la mejor visibilidad. La escalinata de La Almudena ha ayudado a muchos a otear la plaza de la Armería, para la llegada del papa. Otros han improvisado y se han subido a las ventanas de la catedral.

Personas esperando la llegada de León XIV frente al Palacio Real Noemí San Juan

Otros tienen más experiencia en visitas papales. Es el caso de María José, de Madrid. "Cuando vino Juan Pablo II mi madre nos sacó del colegio y nos trajo", cuenta a RTVE Noticias. "Hoy he mandado una foto al grupo familiar y mi hermana me ha dicho: ¡pero si estás en el mismo sitio!". María José tenía 11 años entonces. Han pasado 44 y su madre, ya no está. Por eso este momento le emociona doblemente.

Maria José y su marido esperan a León XIV frente al Palacio Real Noemí San Juan

Ha venido junto a su marido, de forma algo improvisada, pero nos dicen que "merece la pena": "Aunque por TVE se ve todo mejor, es un día histórico. Puedes creer o no, pero es histórico".

Quienes sí vienen muy preparados a ver al papa son José Ángel y Conchi, un matrimonio de Murcia que se sienta junto a su hijo, Antonio, que vive en Madrid. Ella, con fervor, sostiene un rosario entre las manos: "Es un acontecimiento especial y maravilloso que va a bendecir la tierra", dice Conchi a RTVE Noticias. Esta familia tuvo la suerte de ver a Prevost el año pasado en Italia. Le piden "paz, alegría y un amor especial en los corazones".

José Ángel, Antonio y Conchi, esperan la visita del papa frente al Palacio Real Noemí San Juan