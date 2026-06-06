Emoción a las puertas del Palacio Real por la visita del papa: "Tenemos mucha esperanza, viene el sucesor de Pedro"
- Cientos de personas dan la bienvenida a León XIV en las inmediaciones del Palacio Real
- Sigue en directo la visita del papa León XIV a Madrid, en directo
Emoción e ilusión. Son las dos palabras más repetidas en las inmediaciones del Palacio Real, donde cientos de personas se han congregado para esperar al papa. Cada cambio en el entorno, en los momentos previos, como la Guardia Real desfilando, los campanarios de La Almudena dando el do de pecho, la salva de cañones... da un punto de intensidad al ambiente. Aquí los sentimientos están a flor de piel.
La alegría se ha desbordado en el espacio entre la catedral de La Almudena y el Palacio Real con la llegada de León XIV: "Esta es la juventud del papa", gritaba un grupo de jóvenes. Móvil en mano, los asistentes que se arremolinaban en este punto han inmortalizado el momento que muchos viven por primera vez, estar a solo unos metros del sucesor de Pedro.
Todos buscaban la mejor visibilidad. La escalinata de La Almudena ha ayudado a muchos a otear la plaza de la Armería, para la llegada del papa. Otros han improvisado y se han subido a las ventanas de la catedral.
Otros tienen más experiencia en visitas papales. Es el caso de María José, de Madrid. "Cuando vino Juan Pablo II mi madre nos sacó del colegio y nos trajo", cuenta a RTVE Noticias. "Hoy he mandado una foto al grupo familiar y mi hermana me ha dicho: ¡pero si estás en el mismo sitio!". María José tenía 11 años entonces. Han pasado 44 y su madre, ya no está. Por eso este momento le emociona doblemente.
Ha venido junto a su marido, de forma algo improvisada, pero nos dicen que "merece la pena": "Aunque por TVE se ve todo mejor, es un día histórico. Puedes creer o no, pero es histórico".
Quienes sí vienen muy preparados a ver al papa son José Ángel y Conchi, un matrimonio de Murcia que se sienta junto a su hijo, Antonio, que vive en Madrid. Ella, con fervor, sostiene un rosario entre las manos: "Es un acontecimiento especial y maravilloso que va a bendecir la tierra", dice Conchi a RTVE Noticias. Esta familia tuvo la suerte de ver a Prevost el año pasado en Italia. Le piden "paz, alegría y un amor especial en los corazones".
"El Santo Padre es el emisario del señor"
"Tenemos mucha esperanza, viene el sucesor de Pedro", dice a RTVE Noticias un joven sacerdote de la Parroquia de San Pedro y San Pablo de Coslada (Madrid). Espera, además, que esta visita sea un impulso en las vocaciones. Ya ocurrió tras la Jornada Mundial de la Juventud, asegura.
Su compañero, de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, en Alcalá de Henares (Madrid), cuenta emocionado a RTVE Noticias que el pontífice le recibió personalmente el año pasado. "Es un hombre muy cercano", dice exhibiendo con orgullo una foto del encuentro. "Sabedor de que es el sucesor de Pedro, muestra cariño y respeto, se deja abrazar" nos cuenta con emoción. El sacerdote vivió esa oportunidad como un "regalo."
Mari Carmen, María Pilar y Cati tienen mucha experiencia en visitas papales. Han visto a varios pontífices en media docena de ocasiones y en distintos países. "No es ver al papa, es Cristo", dicen con devoción. "Las personas pasan, pero él representa a los que no pasan".
Las amigas, de la parroquia de San Alberto de Vallecas (Madrid), han elegido un punto de la Plaza de Oriente para plantar sus sillas. Afrontan la jornada, desde primera hora, con optimismo y buen humor. "Con el papa siempre son horas de espera, pero es una vivencia muy especial".
Entre los más madrugadores hay un numeroso grupo de La obra de la Iglesia. "Los apóstoles buscaban a Jesús, nosotros buscamos a la cabeza de la Iglesia". Son un grupo de mujeres seglares, consagradas a Dios, que predican la bondad y, emocionadas, hablan del "gran regalo" de esta visita.
Enfrente, un grupo de religiosas de distintas procedencias nos llama a "Alzar la mirada", el himno oficial de esta visita, que también ha sonado durante la espera. Este viaje de León XIV nos recuerda, dicen a RTVE Noticias, que "tenemos que practicar obras de misericordia".