Claves: el papa pide huir de "ideologías prefabricadas" y elogia a España por su compromiso con el derecho internacional

El papa León XIV ha lanzado este sábado mensajes con claras connotaciones políticas durante su discurso este sábado en el Palacio Real, en el marco del inicio de su histórica visita a España. El pontífice ha rechazado ideologías populistas basadas en el simplismo y la polarización y en su lugar ha reivindicado la paz con un llamamiento a la convivencia entre culturas y la búsqueda de la "verdad". También ha llamado a los poderosos a invertir en una mayor educación "libre y de calidad" y causas sociales y ha agradecido a España su compromiso con el derecho internacional.

Estas son algunas claves de la intervención del pontífice:

Huir de "ideologías prefabricadas" y "enfoques identitarios" simplistas El papa ha llamado a huir de la "cultura del enfrentamiento" y de "ideologías prefabricadas" y abrazar la del "encuentro" y "la verdad". En concreto, ha pedido "huir de los enfoques identitarios que parecen aclararlo todo pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos: He aquí la tarea de quien quiere una gran historia a sus espaldas". León XIV, conocido ya por ser un azote contra la extrema derecha (muy centrada en el discurso antiinmigratorio), ha destacado que la presencia del Islam en la Península ibérica constituyó "una realidad política, cultural y religiosa de larga duración". Durante ese periodo "no sólo hubo confrontación, sino que se intentó crear un espacio de contacto, conversación y diálogo sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes y judíos".

Combatir la polarización con más educación "libre y de calidad" León XIV ha alertado contra "la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones", que violan "la dignidad humana". Por contra, ha pedido más cultura, una educación "libre y de calidad" y la búsqueda de la "verdad" para avanzar hacia "la conciencia, la justicia y la paz". Así, ha llamado a "abandonar las narrativas divisivas y polarizantes" y "pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad". "Veo aquí una vocación específica de Europa, de la que España es protagonista original y fundamental", ha subrayado. Madrid se vuelca en la visita del papa León XIV a España: las mejores imágenes del primer día Maika Ávila Así, el papa ha llamado a quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales a dar "un salto cualitativo" y dar "un cambio de rumbo" en las inversiones destinadas a la escuela, la universidad y la investigación, a las comunidades locales y a la sociedad civil como espacios de participación y mediación cultural.

Advierte contra el "entorno artificial" de las redes sociales y sus "prejuicios" En esta línea, el papa ha avisado contra las redes sociales y las nuevas tecnologías, que "se han convertido en un entorno artificial en el que nuestras opciones fundamentales se ponen a prueba" "En su interior, los prejuicios se exacerban, el pensamiento crítico se debilita, los intereses prepotentes siembran pulsiones de muerte", ha aseverado. Pero ha asegurado que "el bien puede resistir y comunicarse".

Seguridad entendida desde la convivencia, no desde armas y muros El papa ha hablado del concepto de "seguridad" y ha criticado que "con demasiada frecuencia" se plasma la "ilusión" de que ésta provenga "de las armas y de los muros". La seguridad, ha afirmado, "madura más bien al aprender a avanzar junto al otro, a crecer juntos, codo con codo", algo que atestigua ha dicho la presencia del Islam en España durante siglos y la convivencia de culturas. "En particular, ciudades como Córdoba y Toledo se convirtieron en lugares de mediación entre lenguas, religiones y saberes. Pero esta es la verdad que cuentan las ciudades europeas, su estratificación histórica, el tejido de solidaridad que a lo largo de los siglos ha conformado sus diferencias, transformando los inevitables conflictos en puntos de partida", ha manifestado.

Agradece el compromiso español con el derecho internacional: "¡Dios bendiga a España!" Una de las claves de su discurso ha estado justo al final. "Majestades, Altezas Reales, señoras y señores, expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos". Precisamente antes, en su vuelo a Madrid procedente de Roma, el pontífice ha expresado ante los periodistas que le acompañaban su preocupación por la guerra en Ucrania y la negativa del presidente ruso, Vladímir Putin, de recibir a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. El pontífice ha terminado animado a cultivar "el diálogo y la amistad social, a tener en cuenta las perspectivas de los pobres y los jóvenes al imaginar el futuro, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana": "¡Que Dios bendiga a España!".

Múltiples referencias a religiosos españoles: de san Ignacio de Loyola a santa Teresa de Ávila Más allá de los tintes políticos, ha reivindicado la necesidad de proteger la libertad religiosa y de conciencia a través de figuras españolas como san Juan de la Cruz, santa Teresa de Ávila o san Ignacio de Loyola, de quien ha destacado que "prefirió la paz a las armas y los santos a los poderosos".