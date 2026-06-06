Madrid se vuelca en la visita del papa León XIV a España: las mejores imágenes del primer día

El avión de la compañía Ita Airways en el que ha viajado el papa León XIV ha aterrizado a las 10:12 horas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su primera visita apostólica a España hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a las islas Canarias. El papa ha dirigido unas palabras a los que le acompañaban en el avión que le ha traído a nuestro país: "Estoy muy contento de realizar este viaje a España. He estado muchas veces, pero es la primera vez en esta misión para cumplir una visita apostólica".

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia durante su visita. En un comunicado, han explicado que la cita ha sido organizada "por la Iglesia española" y que solo se facilitará más información tras el encuentro, "respetando a las víctimas, su voluntad y su privacidad".

"Estoy muy contento de realizar este viaje a España" León XIV dirige unas palabras a los que viajan con él. EFE/EPA/Alessandra Tarantino / POOL El papa ha dirigido unas palabras a los que le acompañaban en el avión que le ha traído a España: "Estoy muy contento de realizar este viaje a España. He estado muchas veces, pero es la primera vez en esta misión a cumplir una visita apostólica". Además, ha subrayado la presencia de los jóvenes: "Me han informado que habrá un buen número de jóvenes con su entusiasmo y compartiendo la alegría de la fe. Todo para vivir la fe y el mensaje del amor de dios y del respeto por cada ser humano".

El papa León XIV saluda a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas El papa León XIV saluda a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. EFE/Mariscal El avión en el que viaja el papa León XIV ha aterrizado este sábado 6 de junio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:15 horas, unos minutos antes de la hora prevista de llegada. Se trata de un A320 NEO de la compañía Ita Airways. El Pontífice despegó a las 08.13 horas desde el aeropuerto internacional de Roma-Fuiminicino.

Los reyes reciben a pie de pista al papa Los reyes reciben al papa León XIV EFE/EPA/CIRO FUSCO Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han recibido al papa en Madrid donde comienza una apretada agenda que le llevará a protagonizar una treintena de actos en Madrid, Barcelona y Canarias en siete días. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, son los ministros que han acudido a la recepción de Robert Prevost en el aeropuerto junto a Sánchez. También se encontraba la embajadora de España ante la Santa Sede y exministra de Educación, Isabel Celaá.

Bienvenida al papa en el Palacio Real Los reyes Felipe y Letizia se disponen a recibir al papa León XIV a su llegada al Palacio Real. EFE/Ballesteros El papa ha llegado al Palacio Real en coche y ha saludado a las personas que esperaban en los alrededores, que vitoreaban "Viva el papa". Las campanas de la Catedral de la Almudena han estado sonando cerca de diez minutos para anunciar su llegada. Posteriormente, León XIV se ha reunido con los reyes en el interior del Palacio Real, en el Salón Gasparini.

Los reyes y el presidente del Gobierno se reúnen con el papa Los reyes y el presidente del Gobierno, con el papa. Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP El papa ha sido recibido en su visita a España por los reyes Felipe VI y Letizia junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La princesa Leonor y la infanta Sofía, de negro como marca el protocolo La princesa Leonor y la infanta Sofía. EFE/Chema Moya La princesa Leonor y la infanta Sofía se disponen a recibir el papa León VIX a su llegada al Palacio Real, donde ha tenido lugar la ceremonia de bienvenida al Sumo Pontífice que ha iniciado este sábado en la capital un viaje de seis días a España. Encuentro del papa en la Diócesis de Madrid El papa visita la Diócesis de Madrid. Los reyes han acompañado al papa León XIV en el saludo a 25 niños de la Diócesis de Madrid, procedentes de diferentes vicarías, algunos de los cuales presentan necesidades especiales.

Ayuso y Almeida, en la ceremonia de bienvenida La presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid. Alberto Ortega Alberto Ortega La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asisten a la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real. La recepción reúne a las máximas autoridades del Estado y de la Iglesia católica en España y marca el inicio oficial de la agenda del pontífice en el país.

En el interior del Palacio Real El papa León XIV acompañado por la familia real. El papa León XIV ha estado acompañado por los reyes Felipe y Letizia; y la princesa Leonor y la infanta Sofía. En la imagen, ascienden por la Escalera de Embajadores del Palacio Real.