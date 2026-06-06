El papa León XIV llega a Madrid para su primera visita apostólica a España

El papa León XIV ya está en España. A las 10:13 ha aterrizado su avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y pasadas las 10:30 el pontífice ha bajado las escalerillas para pisar suelo español y ser recibido por los reyes. Ha comenzado así su visita a España que le llevará, además de Madrid, a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

A las 8:00 el pontífice ha partido desde el aeropuerto de Fiumicino (Roma) a bordo del avión de la compañía Ita Airways acompañado de más de 80 periodistas y una amplia delegación desde el Vaticano.

Tras ser recibido por los reyes, el papa ha saludado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de autoridades que le esperaba a pie de avión, entre otros, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Ya en el interior del aeropuerto, León XIV ha tenido la oportunidad de saludar a los primeros ciudadanos que han querido recibirle en la capital. "Hola, pontífice", le ha gritado un niño nada más entrar al vestíbulo donde le han dado la bienvenida al grito de "Viva el papa".

02.56 min Varias familias reciben al papa León XIV entre aplausos en España

El papa quiere lanzar un mensaje "a toda la sociedad" En el avión, Robert Prevost, León XIV, el primer papa estadounidense y también el primer peruano (por nacionalidad), ha dicho a los corresponsales y periodistas que le acompañan que su objetivo es lanzar un mensaje "a toda la sociedad". "Estoy muy contento por realizar este viaje. He venido muchas veces, pero es la primera vez en esta misión", ha aseverado el pontífice, para añadir que es una "visita apostólica para encontrar a los fieles, celebrar la fe y llevar un mensaje de Jesucristo". 01.32 min Transcripción completa personalmente soy muy contento de realizar este viaje que he venido muchas veces a España, pero la primera es en esta misión cumplir una visita apostólica, venir encontrar a los fieles, a celebrar la fe, anunciar el mensaje de Jesucristo, pero al mismo tiempo saludar a todos, a toda la sociedad, porque la Iglesia, tiene un mensaje para todos, como habrán visto, creo, con mucha claridad en la carta encíclica que ha sido publicada el día 25 de mayo Pues espero que todos tengan un buen viaje, que sea una oportunidad para descubrir mucho entusiasmo. Hay muchos católicos, sobre todo quiero superar la presencia de los jóvenes. Me parece que de lo que me han informado habrá un buen número de jóvenes con su entusiasmo y creo que en ese sentido compartiendo todos la alegría de la fe, podemos dar un mensaje muy bueno. Un mensaje que en cada puerto, digamos, donde vamos a llegar, tiene un sentido particular, sea Madrid, Barcelona, las Canarias, pero todo para vivir la fe y para anunciar este mensaje del amor de Dios, de la caridad, del respeto por cada ser humano. Entonces, un gusto saludarlos y buen viaje León XIV, a bordo del avión: "Estoy muy contento de realizar este viaje a España" Ve también este viaje como una oportunidad para "descubrir el entusiasmo" con especial atención a los jóvenes: "Compartiendo la alegría de la fe podremos dar un mensaje muy bueno".

Reconoce la "herida abierta" de los abusos en la Iglesia En la tradicional charla que el papa León XIV tiene con los periodistas en el avión, el pontífice les ha reconocido que va a seguir trabajando "personalmente" y también toda la Iglesia "porque los abusos son una llaga todavía abierta". ““

Palacio Real, primer punto de este primer día de visita del papa El primer punto de esta visita del papa será el Palacio Real, que le dará la bienvenida con rendición de honores y los himnos de España y el Estado de la Ciudad del Vaticano, y donde desde primera hora de este sábado ya le esperan muchos madrileños. El Salón de Columnas será el primer espacio en el que el papa dé su primer discurso en el marco de su visita, que este primer día tendrá otras dos paradas: el centro "CEDIA 24 Horas" de Cáritas, en el barrio de Lucero, y la la vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima. En su conversación con la prensa en el avión, ha habido momento para las bromas. Le han preguntado si está previsto en un encuentro durante su visita a la capital con el cantante de Puerto Rico Bad Bunny, que está en Madrid de gira, y ha comentado que no sabe si podrá conocerle, porque, ha añadido entre risas, mientras él tiene un acto, el cantante estará en su concierto. El fútbol también ha tenido su lugar y, entre bromas, ha dicho que el papa "es de todos los equipos", pero Robert Prevost, "es del Real Madrid". Precisamente al estadio Santiago Bernabéu irá el lunes. León XIV, el estadounidense discreto que ha chocado con Trump por su defensa de la paz Marta Rey Maté, Miguel Charte