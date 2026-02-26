El papa León XIV asistirá a una sesión del Congreso de los Diputados durante su visita a España

El papa León XIV asistirá a una sesión conjunta en las Cortes durante su próxima visita a España, según ha podido saber RTVE. El pontífice visitará el Congreso de los Diputados en calidad de jefe de Estado de El Vaticano, y pronunciará un discurso, en presencia de diputados y senadores, convirtiéndose en el primer máximo responsable de la Iglesia en comparecer ante las Cortes españolas. La fecha prevista es el lunes 8 de junio, víspera de su marcha a Barcelona.

La visita a las Cortes fue sugerida desde El Vaticano a la Presidencia del Congreso, que contestó dando su total conformidad, y este jueves la Conferencia Episcopal ha formalizado la solicitud por escrito. La sesión conjunta no alterará el calendario del Congreso, ya que se ha escogido un lunes, día que no se celebran sesiones plenarias.

Será la primera vez que un papa pronuncie un discurso en el Congreso ante los parlamentarios españoles, algo que sí han podido hacer otros jefes de Estado en visitas oficiales, como recientemente el ucraniano Volodimir Zelenski y antes los presidentes de Francia, Portugal o de países de Hispanoamérica.