El papa León XIV asistirá a una sesión del Congreso de los Diputados durante su visita a España
- El pontífice pronunciará un discurso en el hemiciclo en calidad de jefe de Estado de El Vaticano
- La fecha prevista es el lunes 8 de junio, víspera de su marcha a Barcelona
El papa León XIV asistirá a una sesión conjunta en las Cortes durante su próxima visita a España, según ha podido saber RTVE. El pontífice visitará el Congreso de los Diputados en calidad de jefe de Estado de El Vaticano, y pronunciará un discurso, en presencia de diputados y senadores, convirtiéndose en el primer máximo responsable de la Iglesia en comparecer ante las Cortes españolas. La fecha prevista es el lunes 8 de junio, víspera de su marcha a Barcelona.
La visita a las Cortes fue sugerida desde El Vaticano a la Presidencia del Congreso, que contestó dando su total conformidad, y este jueves la Conferencia Episcopal ha formalizado la solicitud por escrito. La sesión conjunta no alterará el calendario del Congreso, ya que se ha escogido un lunes, día que no se celebran sesiones plenarias.
Será la primera vez que un papa pronuncie un discurso en el Congreso ante los parlamentarios españoles, algo que sí han podido hacer otros jefes de Estado en visitas oficiales, como recientemente el ucraniano Volodimir Zelenski y antes los presidentes de Francia, Portugal o de países de Hispanoamérica.
Visita a España del 6 al 12 de junio
El papa León XIV realizará su primer viaje a España del 6 al 12 de junio de 2026, según ha informado el Vaticano. El programa oficial aún no se conoce, ya que está pendiente de confirmación por parte de la Santa Sede, aunque fuentes vaticanas han confirmado que acudirá primero a Madrid, y luego a Barcelona para inaugurar la nueva torre de la Sagrada Familia, aprovechando que el 10 de junio se celebra el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí. Después, el pontífice se trasladará desde la capital catalana hasta el archipiélago canario, para realizar un viaje que "ya estaba en el corazón de Francisco". Allí, la etapa será doble: las islas de Tenerife y Gran Canaria.
Una delegación vaticana visitará España en las próximas semanas para terminar de perfilar el programa de la visita. El Papa estará en Barcelona, donde el acto central estará marcado por el aniversario de Antoni Gaudí y por la culminación de la torre. En Canarias, la visita estará centrada en la inmigración. Sobre los motivos de esta elección, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Cesar Magán, ha destacado que León XIV ha querido cumplir el sueño de Francisco. Madrid acogerá actos de carácter más nacional, a los que previsiblemente acudirán fieles de toda España, así como otros de tipo diocesano, como encuentros con sacerdotes y laicos.
El pontífice estadounidense, también con nacionalidad peruana por sus años como misionero y obispo de Chiclayo, ya había manifestado su intención de viajar a España, un país que recorrió en varias ocasiones antes de su elección en el cónclave de mayo de 2025.
Será el primer viaje de León XIV a España y el primero de un pontífice a nuestro país en 15 años, después de que Benedicto XVI presidiera los actos finales de la Jornada Mundial de la Juventud en 2011.