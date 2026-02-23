El Vaticano enviará una comisión a Canarias en marzo para coordinar la posible visita de León XIV

La maquinaria organizativa para la posible visita del papa León XIV a España ha comenzado a rodar de forma oficial. Según han informado este domingo la Diócesis de Canarias, una comisión de la Santa Sede viajará el próximo mes de marzo al archipiélago para elaborar una "hoja de ruta preliminar" y conocer de primera mano la realidad de la diócesis ante un viaje que, aunque probable, aún no cuenta con una confirmación definitiva ni fechas cerradas.

Primeros contactos técnicos Durante este fin de semana, la Diócesis de Canarias ha recibido a los coordinadores designados por la Conferencia Episcopal Española (CEE), Yago de la Cierva y Fernando Jiménez Barriocanal. En esta primera toma de contacto, los representantes de la Iglesia española se han reunido con el obispo de la diócesis, José Mazuelos, y su obispo auxiliar, Cristóbal Déniz, para abordar aspectos críticos de la visita. En el encuentro se han analizado cuestiones relativas a la "logística, financiación, traslados, propuestas de actos y posibles localizaciones", así como la compleja planificación comunicativa que requiere un evento de esta envergadura.

El foco en el archipiélago La importancia de esta visita radica en el valor simbólico de Canarias dentro del itinerario, que también incluiría paradas en Madrid y Barcelona. La comisión vaticana que llegará en marzo tendrá como objetivo principal "contribuir a la elaboración de una hoja de ruta preliminar" que posteriormente será remitida a la Santa Sede para su aprobación final. La Iglesia financiará la visita del papa León XIV a España con fondos propios y donaciones de los fieles católicos RTVE.es El obispo José Mazuelos ha mostrado su optimismo ante los avances: "El hecho de que León XIV haya expresado su deseo de venir a Canarias constituye ya un motivo de profunda gratitud y esperanza", ha señalado el prelado en declaraciones recogidas por EFE. Mazuelos ha pedido a los fieles mantener la prudencia y atender exclusivamente a la "información oficial" mientras se concreta el programa.