León XIV visitará Las Palmas en junio en un encuentro histórico centrado en la hospitalidad y el reto migratorio

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se prepara para vivir una jornada que quedará grabada en los anales de su historia religiosa y social. Según ha anunciado este miércoles el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, la Iglesia está inmersa en los preparativos de un encuentro multitudinario con el papa León XIV.

La cita, prevista para el 11 o el 12 de junio, supondrá el primer viaje de un papa a las Islas Canarias, un hito que el Vaticano ya ha confirmado como parte de su agenda oficial en España.

Escenario para 50.000 fieles La logística de este encuentro es el principal reto actual para la diócesis. "Necesitamos un espacio donde quepan más de 50.000 personas", ha detallado Mazuelos ante los medios de comunicación. Entre las opciones que se barajan con mayor fuerza se encuentra el estadio de Gran Canaria, aunque su disponibilidad aún no está confirmada, o el emblemático parque de Santa Catalina, escenario habitual de las fiestas más concurridas de la capital grancanaria. La intención es garantizar que el mensaje del pontífice llegue de forma directa a una marea de fieles que se espera que acuda desde todos los puntos del archipiélago. ““