El Vaticano define el viaje de León XIV a España como un mensaje clave sobre migración para Europa

El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha calificado este miércoles de "viaje muy importante" la próxima visita del papa León XIV a España. En declaraciones a los medios en Roma, Parolin ha destacado que la elección de España como primer destino europeo del pontífice es un reconocimiento a la relevancia del país y de su Iglesia.

El programa oficial, presentado este miércoles, confirma que el Papa recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife entre el 6 y el 12 de junio.

Un foco especial en Canarias Uno de los puntos centrales de esta visita será la estancia en las Islas Canarias, un gesto que el Vaticano interpreta como un mensaje directo al resto del continente. "Se trata de insistir en la actitud cristiana ante la migración, que es una actitud de apertura y de acogida hacia nuestros hermanos", ha señalado el cardenal. León XIV en España, entre la fe y el desafío migratorio: guía completa de la histórica visita del papa Santiago Riesco Pérez Parolin ha insistido en que, aunque el Papa visitará Lampedusa el próximo 4 de julio, el paso por el archipiélago canario será un "momento clave" para pedir vías legales y seguras. En este sentido, la Santa Sede ha respaldado las políticas que buscan la regularización de migrantes: "Todo lo que va en esa dirección es una cosa buena que nosotros apoyamos".