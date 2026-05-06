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El Vaticano define el viaje de León XIV a España como un mensaje clave sobre migración para Europa

  • Pietro Parolin subraya la importancia de la visita a Canarias para fomentar una "actitud positiva de acogida"
  • La Santa Sede espera que el pontífice refuerce la fe de los españoles frente a la "secularización vigente"
Los inmigrantes han llegado a Lanzarote después de haber partido desde la localidad marroquí de Tan Tan el pasado 3 de mayo
Una neumática con unas 50 personas a bordo ha llegado este miércoles hasta Punta del Banquete, en el municipio de Teguise (Lanzarote). EFE / ADRIEL PARDOMO
RTVE.es / EFE

El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha calificado este miércoles de "viaje muy importante" la próxima visita del papa León XIV a España. En declaraciones a los medios en Roma, Parolin ha destacado que la elección de España como primer destino europeo del pontífice es un reconocimiento a la relevancia del país y de su Iglesia.

El programa oficial, presentado este miércoles, confirma que el Papa recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife entre el 6 y el 12 de junio.

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Viaje papal a España: León XIV hablará en el Congreso y visitará una cárcel y el puerto canario de Arguineguín Daniel Herrero

Un foco especial en Canarias

Uno de los puntos centrales de esta visita será la estancia en las Islas Canarias, un gesto que el Vaticano interpreta como un mensaje directo al resto del continente. "Se trata de insistir en la actitud cristiana ante la migración, que es una actitud de apertura y de acogida hacia nuestros hermanos", ha señalado el cardenal.

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León XIV en España, entre la fe y el desafío migratorio: guía completa de la histórica visita del papa Santiago Riesco Pérez

Parolin ha insistido en que, aunque el Papa visitará Lampedusa el próximo 4 de julio, el paso por el archipiélago canario será un "momento clave" para pedir vías legales y seguras. En este sentido, la Santa Sede ha respaldado las políticas que buscan la regularización de migrantes: "Todo lo que va en esa dirección es una cosa buena que nosotros apoyamos".

Fe frente a la secularización

Más allá del reto migratorio, el Vaticano observa con atención la situación social en España. Parolin ha expresado su deseo de que la visita sirva para "confirmar la fe" de la población en un contexto de "secularización vigente". El cardenal ha matizado la diferencia entre secularización y secularismo, confiando en que el espíritu cristiano del país permanezca vivo.

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Más de 18.000 voluntarios preparan la visita del papa León XIV en la capital: "Madrid ha respondido de forma brutal" Santiago Riesco Pérez

Estas declaraciones han tenido lugar durante la presentación del libro 'Libres bajo la gracia', una obra sobre la espiritualidad de León XIV, celebrada en el Pontificio Instituto Patrístico Augustinianum de la capital italiana.

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