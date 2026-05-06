El Vaticano define el viaje de León XIV a España como un mensaje clave sobre migración para Europa
- Pietro Parolin subraya la importancia de la visita a Canarias para fomentar una "actitud positiva de acogida"
- La Santa Sede espera que el pontífice refuerce la fe de los españoles frente a la "secularización vigente"
El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha calificado este miércoles de "viaje muy importante" la próxima visita del papa León XIV a España. En declaraciones a los medios en Roma, Parolin ha destacado que la elección de España como primer destino europeo del pontífice es un reconocimiento a la relevancia del país y de su Iglesia.
El programa oficial, presentado este miércoles, confirma que el Papa recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife entre el 6 y el 12 de junio.
Un foco especial en Canarias
Uno de los puntos centrales de esta visita será la estancia en las Islas Canarias, un gesto que el Vaticano interpreta como un mensaje directo al resto del continente. "Se trata de insistir en la actitud cristiana ante la migración, que es una actitud de apertura y de acogida hacia nuestros hermanos", ha señalado el cardenal.
Parolin ha insistido en que, aunque el Papa visitará Lampedusa el próximo 4 de julio, el paso por el archipiélago canario será un "momento clave" para pedir vías legales y seguras. En este sentido, la Santa Sede ha respaldado las políticas que buscan la regularización de migrantes: "Todo lo que va en esa dirección es una cosa buena que nosotros apoyamos".
Fe frente a la secularización
Más allá del reto migratorio, el Vaticano observa con atención la situación social en España. Parolin ha expresado su deseo de que la visita sirva para "confirmar la fe" de la población en un contexto de "secularización vigente". El cardenal ha matizado la diferencia entre secularización y secularismo, confiando en que el espíritu cristiano del país permanezca vivo.
Estas declaraciones han tenido lugar durante la presentación del libro 'Libres bajo la gracia', una obra sobre la espiritualidad de León XIV, celebrada en el Pontificio Instituto Patrístico Augustinianum de la capital italiana.