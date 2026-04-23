El papa dice que a los migrantes "hay que tratarlos como seres humanos, no como animales"
- El pontífice ha sido consultado sobre la cuestión migratoria en España en una rueda de prensa a bordo del avión papal
- León XIV visitará España entre el 6 y el 12 de junio
El papa León XIV ha dicho este jueves que, aunque un Estado tiene derecho a poner reglas en sus fronteras, cuando los migrantes llegan "hay que tratarlos como seres humanos y no peor que a los animales", al responder sobre la cuestión migratoria en España en una rueda de prensa a bordo del avión en el que regresaba de su gira por África, según informa la agencia EFE.
Los periodistas de los medios en lengua española que viajan con el pontífice le han preguntado sobre su próximo viaje a España y su etapa en Canarias para poner el foco sobre la migración y la polarización que este tema provoca, también entre los católicos.
Robert Prevost, el primer papa estadounidense, ha indicado que "evidentemente el tema de la migración es muy complejo y afecta a muchos países, no sólo España, no sólo Europa, también a Estados Unidos, es un fenómeno mundial".
"Y mi respuesta empieza con una pregunta: ¿Qué hace el norte del Globo por ayudar al Sur del Globo y aquellos países donde los jóvenes hoy no encuentran un futuro y viven ese sueño de que todos quieren ir hacia el Norte pero a veces el norte no tiene respuestas que ofrecer?", se ha preguntado, y ha lamentado que sufren "el tema de trato humano y del trafico de personas".
El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en España, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, está generando una fuerte controversia en el campo político. El PP ha cargado contra la iniciativa por "insostenible" y Vox dice que consagra lo que para ellos es una "invasión". Y entre las medidas pactadas por ambos partidos para el acuerdo de Gobierno en Extremadura está la "prioridad nacional" para acceder a la vivienda protegida y para conseguir ayudas públicas y se opone a cualquier mecanismo de "reparto" de migrantes en situación irregular.
Aunque cree que "un Estado tiene derecho a poner reglas para su fronteras" y "no todos deben entrar como sea, sin orden y creando a veces situaciones más injustas donde llegan de aquellas que han dejado", también hay que preguntarse "¿qué hacemos en los países más ricos para cambiar la situación en los países mas pobres?".
El pontífice ha propuesto "buscar ayudas de Estado o también de inversiones de empresas grandes, ricas y multinacionales para cambiar las situaciones en países como los que hemos visitado en este viaje".
Y ha criticado además que África "para muchas personas es considerado un lugar donde puede ir a llevarse los minerales, a llevarse sus riquezas para la riqueza de otros países" y que por ello "quizá a nivel mundial tenemos que trabajar para promover mayor justicia e igualdad en el desarrollo en estos países de África pará que no haya necesitad de emigrar a España".
Pero sí ha destacado con énfasis que los migrantes "son seres humanos" y hay que tratar a los seres humanos "en un modo humanitario" y "no tratarlos peor que las mascotas de casa o a los animales".
"Ahí sí que hay un desafío muy grande, que un país dice que no podemos recibir más y todo esto... pero cuando llegan las personas son seres humanos y merecen el respeto que cada ser humano tiene por su dignidad humana", ha sentenciado, según EFE.
Cierre de su gira por África
León XIV ha culminado este jueves su gira por África, que ha incluido paradas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, marcada, sobre todo en su primera parte, por las tensiones con el presidente de Estados Unidos, su país natal, que en los últimos días ha vertido fuertes críticas contra el pontífice por su postura contra la guerra en Irán.
Este jueves, el sucesor de Pedro ha destacado sobre la contienda: "hay que promover los valores en los que creemos, pero sin la muerte de tantos inocentes".
Sobre si es necesario un cambio de régimen en Irán, el pontífice estadounidense ha abogado por "promover un nuevo comportamiento basado en la cultura de la paz", porque se tiende a "resolver todo con la violencia y con la guerra, y lo que hemos visto es que tantos inocentes han muerto".
Previamente, el pontífice ha cerrado su gira con una última misa multitudinaria en el estadio de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, en presencia de la cúpula local, incluido el presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang. "Ha llegado el momento de despedirme de vosotros. De Guinea Ecuatorial y también de África", ha proclamado.
León XIV ha subrayado que la Biblia es "hospitalaria" y ha llamado a vivir la fe en colectividad frente a la "tristeza individualista". "Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás", ha dicho, en un nuevo mensaje en favor de la atención a los pobres y otras personas vulnerables.
El próximo viaje del papa, que está a punto de cumplir un año en el cargo, será a España y le llevará, entre el 6 y el 12 de junio, a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.
ataques..
de Trump hacia el Papa, León XIV avisó que seguiría reivindicando la paz
frente a la guerra
Y durante su viaje por África estos días no ha dejado pasar la oportunidad
de responder a su compatriota, aunque no de forma directa
El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos
Trump, por su parte, no rebaja el tono.
Se niega a pedir disculpas y ahora se retrata en redes al lado
de Jesucristo. Dice que estar en desacuerdo con León
14 es su derecho
Él cree que Irán puede tener armas nucleares y yo digo que no, algo que el
pontífice nunca ha dicho.
Pero esa parece ser la
estrategia de Trump, sacudir a la opinión pública con decenas de
mensajes, sean ciertos o no
Estos ataques al Papa no solo le separan de algunos aliados, también, y
esto le puede pasar mayor factura, de una parte de los votantes
republicanos. La quinta parte de los estadounidenses
se declaran católicos, son uno de los grupos más influyentes del
país. Obispos y arzobispos han criticado
públicamente las acusaciones de Trump, algo hasta ahora insólito
Quedan siete meses para las elecciones de medio mandato.
En 2024, los católicos fueron clave en la victoria
republicana de las presidenciales
Segundo día de registros en la casa del único sospechoso por la muerte de Ester