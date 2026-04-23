El papa dice que a los migrantes "hay que tratarlos como seres humanos, no como animales"

El papa León XIV ha dicho este jueves que, aunque un Estado tiene derecho a poner reglas en sus fronteras, cuando los migrantes llegan "hay que tratarlos como seres humanos y no peor que a los animales", al responder sobre la cuestión migratoria en España en una rueda de prensa a bordo del avión en el que regresaba de su gira por África, según informa la agencia EFE.

Los periodistas de los medios en lengua española que viajan con el pontífice le han preguntado sobre su próximo viaje a España y su etapa en Canarias para poner el foco sobre la migración y la polarización que este tema provoca, también entre los católicos.

Robert Prevost, el primer papa estadounidense, ha indicado que "evidentemente el tema de la migración es muy complejo y afecta a muchos países, no sólo España, no sólo Europa, también a Estados Unidos, es un fenómeno mundial".

"Y mi respuesta empieza con una pregunta: ¿Qué hace el norte del Globo por ayudar al Sur del Globo y aquellos países donde los jóvenes hoy no encuentran un futuro y viven ese sueño de que todos quieren ir hacia el Norte pero a veces el norte no tiene respuestas que ofrecer?", se ha preguntado, y ha lamentado que sufren "el tema de trato humano y del trafico de personas".

El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en España, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, está generando una fuerte controversia en el campo político. El PP ha cargado contra la iniciativa por "insostenible" y Vox dice que consagra lo que para ellos es una "invasión". Y entre las medidas pactadas por ambos partidos para el acuerdo de Gobierno en Extremadura está la "prioridad nacional" para acceder a la vivienda protegida y para conseguir ayudas públicas y se opone a cualquier mecanismo de "reparto" de migrantes en situación irregular.

01.02 min El papa pone fin a su viaje por África con una misa multitudinaria en Malabo

Aunque cree que "un Estado tiene derecho a poner reglas para su fronteras" y "no todos deben entrar como sea, sin orden y creando a veces situaciones más injustas donde llegan de aquellas que han dejado", también hay que preguntarse "¿qué hacemos en los países más ricos para cambiar la situación en los países mas pobres?".

El pontífice ha propuesto "buscar ayudas de Estado o también de inversiones de empresas grandes, ricas y multinacionales para cambiar las situaciones en países como los que hemos visitado en este viaje".

Y ha criticado además que África "para muchas personas es considerado un lugar donde puede ir a llevarse los minerales, a llevarse sus riquezas para la riqueza de otros países" y que por ello "quizá a nivel mundial tenemos que trabajar para promover mayor justicia e igualdad en el desarrollo en estos países de África pará que no haya necesitad de emigrar a España".

Pero sí ha destacado con énfasis que los migrantes "son seres humanos" y hay que tratar a los seres humanos "en un modo humanitario" y "no tratarlos peor que las mascotas de casa o a los animales".

"Ahí sí que hay un desafío muy grande, que un país dice que no podemos recibir más y todo esto... pero cuando llegan las personas son seres humanos y merecen el respeto que cada ser humano tiene por su dignidad humana", ha sentenciado, según EFE.