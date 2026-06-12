El tiempo hoy 14 de junio en España: inestabilidad en el interior de la Península

Probables chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de posible granizo, en las mesetas, el oeste de Galicia, las zonas de montaña del interior y los Pirineos orientales. Temperaturas mínimas en ascenso notable (más de 6 grados) en el alto Ebro. Máximas superiores a 35 grados en los valles del Tajo y del Guadiana y a 36-38 grados en el valle del Ebro.

Con el debilitamiento del anticiclón y la llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera, se espera una jornada inestable en el interior de la Península, mientras que en los litorales y en los archipiélagos continuará el tiempo estable. Se esperan algunas nubes bajas matinales en el litoral atlántico andaluz, Ceuta y Melilla. A partir del mediodía se desarrollará abundante nubosidad de evolución en amplias zonas del interior, de Galicia y del sur. Se esperan chubascos y tormentas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de posible granizo, en las mesetas, la cordillera Cantábrica, el oeste de Galicia, Extremadura, los sistemas Central e Ibérico, la cordillera Subbética y los Pirineos más orientales. En el este, el extremo sur y Baleares, habrá cielos despejados o alguna nube alta. En Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte y despejados en el sur.

Son posibles las brumas matinales en los litorales cantábrico y gallego. Se espera algo de calima en los cielos del sur peninsular.

Máximas en ascenso en mediterráneo y Baleares Las temperaturas máximas subirán en el arco mediterráneo y Baleares, mientras que en el resto bajarán. Se podrán superar los 35 grados en los valles del Tajo y del Guadiana y los 36-38 grados en el valle del Ebro. Las mínimas bajarán en el suroeste y subirán en el resto, de forma notable (más de 6 grados) en el alto Ebro. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles del Tajo y del Guadiana y los litorales mediterráneos. En Canarias, se esperan descensos ligeros de las temperaturas.