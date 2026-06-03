Más de 100 personas murieron por calor este mes de mayo, la cifra más alta de la serie histórica

El calor adelantado este mes de mayo en España ha provocado la muerte de un total de 101 personas, con unas temperaturas muy elevadas con entre 10 y 15 grados por encima de las habituales en estas fechas. Es una cifra que multiplica por 3,6 la media de muertos de la última década y que convierte a este mes en el más letal desde 2015.

Así lo ha avanzado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación del Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, en la que ha afirmado que el que vendrá será un verano más cálido de lo normal: "El problema ya no es únicamente que haga más calor, es que cada vez llega antes y nuestros cuerpos no se han aclimatado. Hay una falta de adaptación fisiológica y no existe la percepción del riesgo que eso conlleva.".

El responsable de Salud y Cambio Climático, Héctor Tejero, ha dicho que estas muertes por calor extremo en España se han dado principalmente en mujeres mayores de País Vasco, Asturias y Galicia, precisamente porque están peor adaptadas al calor.

Tejero ha explicado que el calor aumenta un 10% el número de hospitalizaciones y los accidentes laborales se incrementan hasta un 17%, por lo que ha concluido que el calor extremo "enferma y mata".

Más de 27.500 muertes por calor entre 2015 y 2025 El calor extremo es la principal causa de mortalidad debido al cambio climático. Según los datos ofrecidos por Sanidad, en 2022 se produjeron 4.813 muertes; en 2023, hubo 3009 fallecimientos por las altas temperaturas; en el año 2024 se produjeron 2012 muertes y el año pasado, 3832 personas murieron por el calor. Los tres últimos años han sido los más cálidos a nivel global desde que hay registros Álvaro Caballero Así, en el periodo comprendido entre 2015 a 2025, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) ha contabilizado 27.564 muertes achacables al calor. El Ministerio de Sanidad ha actualizado los topes máximos a partir de los cuales el calor empieza a disparar los riesgos para la salud, y que van de los 41,5 grados en algunas áreas de Sevilla a los 25,7 del litoral oriental asturiano. La ministra ha dicho que el adelanto de las altas temperaturas hace que el verano meteorológico tenga seis semanas más que en los años 80: "Esto significa que una generación entera de españoles está viviendo un clima sustancialmente distinto al que conoció durante su infancia".