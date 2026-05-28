¿Por qué estos días no se califican como ola de calor? Jacob Petrus tiene la explicación
- ¿Por qué no estamos ante una ola de calor?
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Ha llegado el calor y ha entrado de golpe en nuestras vidas. Es difícil acostumbrarse a él y más cuando llega con tanta intensidad, pero, aunque muchos lo penséis, no se puede decir que estos días sean parte de una ola de calor. ¿Por qué? Jacob Petrus te da la explicación en Aquí la Tierra.
¿Por qué estos días no se califican como ola de calor?
Seguro que os lo habéis preguntado más de una vez. Hace mucho calor, las temperaturas son muy altas y el cuerpo pide una tregua, pero no escucháis las palabras mágicas: ola de calor. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que estos días que estamos teniendo a finales de mayo no se consideren ola de calor?
La razón principal es que no estamos en la fecha. La AEMET restringe momentáneamente la catalogación oficial de este fenómeno al periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.
Además, el episodio debe de tener al menos 3 días consecutivos y, por supuesto, afectar a una parte significativa del territorio nacional. También es importante que se superen los umbrales de temperatura máxima según la zona geográfica.
Es evidente que sobre este último punto hay mucho que decir porque no todas las regiones tienen el mismo umbral. Por ejemplo, en Sevilla el 60% de los días de julio y agosto se registran máximas por encima de 35ºC y el 25% por encima de 38ºC. Por tanto, un día con una máxima de 38ºC en Sevilla será un día muy caluroso, pero no lo suficiente para ser ola de calor. Así, el umbral establecido en esta provincia es de 41,2ºC. Sucede lo contrario en Molina de Aragón, Guadalajara, donde la máxima absoluta registrada hasta la fecha es de 38ºC, por lo que una máxima de esta cifra sí podría considerarse ola de calor.
¿Habría que cambiar este baremo?
Visto lo visto, con el aumento de episodios de temperaturas extremadamente altas también en mayo, quizás se debería pensar si cambiar esos criterios oficiales y adaptarlos a la nueva realidad climática.
¿Cómo podemos combatir el calor?
Todos los años nos hacéis la misma pregunta y, por eso, es más que necesario daros la mejor respuesta. Para evitar sufrir por el calor, lo mejor es esquivar las horas centrales del día para salir a pasear o a hacer deporte. Siempre será mejor salir con la cabeza cubierta por un sombrero o gorra y llevar una botella de agua o bebida refrescante.
Además, no hay que olvidar alimentarse de la forma adecuada: platos frescos, ligeros y refrescantes. Es la época de la fruta y la ensalada fresquita, los batidos o las bebidas con hielo.