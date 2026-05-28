¿Por qué estos días no se califican como ola de calor? Jacob Petrus tiene la explicación

Ha llegado el calor y ha entrado de golpe en nuestras vidas. Es difícil acostumbrarse a él y más cuando llega con tanta intensidad, pero, aunque muchos lo penséis, no se puede decir que estos días sean parte de una ola de calor. ¿Por qué? Jacob Petrus te da la explicación en Aquí la Tierra.

¿Por qué estos días no se califican como ola de calor?

Seguro que os lo habéis preguntado más de una vez. Hace mucho calor, las temperaturas son muy altas y el cuerpo pide una tregua, pero no escucháis las palabras mágicas: ola de calor. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que estos días que estamos teniendo a finales de mayo no se consideren ola de calor?

La razón principal es que no estamos en la fecha. La AEMET restringe momentáneamente la catalogación oficial de este fenómeno al periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

Además, el episodio debe de tener al menos 3 días consecutivos y, por supuesto, afectar a una parte significativa del territorio nacional. También es importante que se superen los umbrales de temperatura máxima según la zona geográfica.

Es evidente que sobre este último punto hay mucho que decir porque no todas las regiones tienen el mismo umbral. Por ejemplo, en Sevilla el 60% de los días de julio y agosto se registran máximas por encima de 35ºC y el 25% por encima de 38ºC. Por tanto, un día con una máxima de 38ºC en Sevilla será un día muy caluroso, pero no lo suficiente para ser ola de calor. Así, el umbral establecido en esta provincia es de 41,2ºC. Sucede lo contrario en Molina de Aragón, Guadalajara, donde la máxima absoluta registrada hasta la fecha es de 38ºC, por lo que una máxima de esta cifra sí podría considerarse ola de calor.