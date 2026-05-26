¿Por qué cada vez sufrimos más noches tropicales? La explicación de Jacob Petrus

Todavía no hemos despedido la primavera, pero el calor ya se ha instalado en nuestro día a día, y con él las noches tropicales, aquellas en las que la temperatura mínima no desciende de los 20°. Cada vez más y más pronto, eso nos dice Jacob Petrus en Aquí la Tierra, donde nos ha explicado en qué consiste este fenómeno y por qué cada vez es más frecuente.

Noches tropicales en el norte de España Las noches tropicales han llegado a nuestro país, pero destaca especialmente que se hayan registrado en el norte de nuestro país antes de que acabe el mes de mayo. En Oviedo es la primera vez que se registra una noche tropical tan pronto, pero no es el único sitio porque otras ciudades como Bilbao, con mínimas de 21°, Jaén, con unas de 22°, también la siguen.

¿Por qué han aumentado? Jacob nos ha contado en el programa que hay dos motivos principales por los que estas noches cada vez son más frecuentes y tempranas. La primera, el origen antropogénico: el crecimiento de la isla de calor en las grandes ciudades con el aumento de ladrillo, asfalta o el tráfico generan una mayor retención del calor. Por otro lado, el cambio climático. El calentamiento del mar Mediterráneo ha batido récords de temperaturas en los últimos años y esto influye directamente en el aire de las localidades costeras. Aquí la Tierra ¿Por qué cada vez sufrimos más noches tropicales? Ver ahora