¿Cuántas piscinas hay en el mundo y qué país tiene más?

Llega el calor y necesitamos buscar refugio y, cómo no, el agua es la mejor forma de rescate posible. El mar, las piscinas, las fuentes… ¡Todo es bienvenido! En esta ocasión nos vamos a centrar en la forma más accesible para todos: las piscinas. Y no hablamos de esa gente que te llama porque se inaugura la piscina de tu casa y de repente quiere volver a llevarse bien contigo, no. Hablamos del número de piscinas que hay en el mundo, qué país tiene más y algunas de las formas más curiosas que podemos encontrar en el mapa.

¿Quién se lleva el récord? Según un estudio reciente, hay aproximadamente 17 millones de piscinas a nivel mundial, incluyendo tanto instalaciones públicas como residenciales. Y el líder indiscutible es, nada más y nada menos, que Estados Unidos, con 5,2 millones, suponiendo el 31% del total. Le siguen Brasil, con 3,5 millones; y a continuación, ya se sitúan algunos países europeos como Francia, con 1,4 millones de piscinas. Muy de cerca, le sigue los talones España, que se sitúa en la cuarta posición con 1,3 millones, y dentro de nuestro país destaca Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Las piscinas más curiosas Hay que decir que somos muy originales diseñando piscinas. Hay una en una urbanización de Torrevieja, Alicante, que tiene el perfil de la Península Ibérica, y que, incluso tiene señalada la frontera con Portugal, que sería la zona de baño para los más pequeños. Aquí la Tierra ¿Qué país tiene el mayor número de piscinas? Ver ahora