Julio Iglesias demanda a la vicepresidenta Yolanda Díaz por intromisión al honor y le reclama 50.000 euros

Julio Iglesias sigue su batalla legal contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que acusara al cantante de explotación laboral y abuso sexual a dos trabajadoras. Iglesias ha demandado ante el Tribunal Supremo a Díaz por intromisión al honor y le reclama 50.000 euros de indemnización. Fue en enero de este 2026 cuando la Fiscalía inició una investigación para esclarecer estos hechos.

En mayo de este 2026 ya hubo un acto de conciliación entre el artista y la vicepresidenta segunda del Gobierno; en ese momento, sin embargo, Yolanda Díaz no se retractó de sus palabras y por ello Iglesias ha decidido interponer esta demanda.

En el escrito dirigido al Supremo y al que ha tenido acceso RTVE, la defensa de Julio Iglesias pide que la vicepresidenta reconozca que sus manifestaciones constituyen una intromisión ilegítima al derecho al honor del cantante. La Audiencia Nacional ya abrió una causa contra Iglesias, pero éste recurrió y se acabó declarando nula.

El contenido de la demanda En su demanda, a la que ha tenido acceso RTVE, la defensa de Julio Iglesias reclama que Yolanda Díaz reconozca que sus manifestaciones constituyen "una intromisión ilegítima en el derecho al honor" de Iglesias, y que se retracte públicamente, además de pagarle una indemnización de 50.000 euros y las costas del proceso. Asimismo, la defensa del cantante ha presentado una querella por injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral contra varios periodistas de elDiario.es, al considerar que sus informaciones tenían comentarios "falsos e injuriosos".