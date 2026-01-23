La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual por la falta de jurisdicción en España

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decretado el archivo de las diligencias previas abiertas tras la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias, después de considerar que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para examinar los hechos referidos.

Tras tomar declaración el martes y el miércoles como testigos protegidos a las dos extrabajadoras del artista, la Fiscalía ha concluido que no tiene competencia para una investigación preprocesal en la que, de seguir adelante, se habrían examinado presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, vejaciones, malos tratos de obra e incumplimiento de deberes laborales atribuidos a Julio Iglesias y a otras dos personas.

En sus argumentos, la Fiscalía incide en que "la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español", concretamente en la República Dominicana y las Bahamas, y que las personas denunciadas "ni residen en España ni mantienen en este país su centro de vida, intereses o actividad, con independencia de que Julio Iglesias tenga propiedades inmobiliarias". Además de Iglesias, figuran señaladas una persona de nacionalidad colombiana y otra brasileña.

Al Ministerio Público tampoco le consta algún tipo de "vínculo personal o territorial" de las dos denunciantes o que las autoridades de los países donde se habían producido los supuestos hechos hayan renunciado a tomar medidas o estén "imposibilitadas" para adoptarlas en un futuro. España, prosigue la Fiscalía, no puede aplicar en este caso ningún principio que justifique intervenir por su cuenta, pese a que Iglesias sí tenga la nacionalidad.