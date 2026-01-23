La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual por la falta de jurisdicción en España
- Descarta vínculos con España de las denunciantes y recuerda que los hechos ocurrieron en el extranjero
- La denuncia incluía acusaciones de agresión sexual, malos tratos y trata de seres humanos
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decretado el archivo de las diligencias previas abiertas tras la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias, después de considerar que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para examinar los hechos referidos.
Tras tomar declaración el martes y el miércoles como testigos protegidos a las dos extrabajadoras del artista, la Fiscalía ha concluido que no tiene competencia para una investigación preprocesal en la que, de seguir adelante, se habrían examinado presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, vejaciones, malos tratos de obra e incumplimiento de deberes laborales atribuidos a Julio Iglesias y a otras dos personas.
En sus argumentos, la Fiscalía incide en que "la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español", concretamente en la República Dominicana y las Bahamas, y que las personas denunciadas "ni residen en España ni mantienen en este país su centro de vida, intereses o actividad, con independencia de que Julio Iglesias tenga propiedades inmobiliarias". Además de Iglesias, figuran señaladas una persona de nacionalidad colombiana y otra brasileña.
Al Ministerio Público tampoco le consta algún tipo de "vínculo personal o territorial" de las dos denunciantes o que las autoridades de los países donde se habían producido los supuestos hechos hayan renunciado a tomar medidas o estén "imposibilitadas" para adoptarlas en un futuro. España, prosigue la Fiscalía, no puede aplicar en este caso ningún principio que justifique intervenir por su cuenta, pese a que Iglesias sí tenga la nacionalidad.
Julio Iglesias pedía este archivo
La organización Women's Link, que colabora con las denunciantes, alegó tras abrir esta vía que habían elegido España porque consideraban que era el país donde el proceso podía tener más recorrido. Iglesias, por su parte, había solicitado a través de sus abogados el archivo de las pesquisas y en sus redes sociales negó de forma tajante las acusaciones: "Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer".
Las denunciantes, cuyos detalles no han trascendido, han relatado a El Diario y Univisión la batería de abusos de las que habrían sido víctimas durante su etapa al servicio del artista, en concreto en el año 2021. Aseguran que antes del contrato fueron sometidas a pruebas relativas a enfermedades de transmisión sexual y que, una vez dentro del personal, estaban a merced de la jefatura del personal y del propio Iglesias.