Julio Iglesias niega "con profundo pesar" las acusaciones de abusos sexuales y maltrato a dos exempleadas

Julio Iglesias ha negado "con profundo pesar" las acusaciones realizadas por dos exempleadas que han asegurado que el artista abusó sexualmente de ellas, unas acusaciones que están siendo investigadas por la Fiscalía.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer", ha escrito el cantante en su perfil de Instagram.

Mensaje de Julio Iglesias en la red social Instagram en el que niega los abusos sexuales de los que le acusan dos exempleadas Instagram julioiglesias

Esta es la primera vez que Iglesias responde directamente a estas acusaciones, reveladas el martes en una investigación realizada por dos medios de comunicación.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", agrega el artista en su mensaje.

Diice también que no puede olvidarse de "tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".

Preparando la defensa El entorno del cantante ha realizado comentarios a la revista Hola! en los que manifestaron que "todo se va aclarar" y que está "preparando su defensa", informa Efe. Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán, con bufete en Madrid y que ha intervenido en varios casos notorios, para hacer frente a estas acusaciones. Así, el abogado penalista llevó la defensa del presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, el futbolista Cristiano Ronaldo o la empresaria Corinna Larsen. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha incoado diligencias de investigación penal preprocesales contra el cantante Julio Iglesias tras una denuncia presentada el pasado 5 de enero por dos de sus antiguas empleadas domésticas. Según han confirmado fuentes judiciales a RTVE, las actuaciones tienen carácter reservado para garantizar la "protección prioritaria de las presuntas víctimas" y debido a la gravedad de los hechos denunciados. La Fiscalía investiga a Julio Iglesias, denunciado por presunta trata y agresión sexual a dos exempleadas domésticas La investigación, adelantada por elDiario.es y Univision, se centra en presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre, agresión sexual, acoso y lesiones. Los hechos habrían tenido lugar en 2021 en las casas del artista en República Dominicana y Bahamas. A pesar de haber ocurrido en el extranjero, la justicia española es competente debido a la nacionalidad del intérprete. Las denunciantes, identificadas bajo dos nombres ficticios han descrito un entorno de "intimidación ambiental" y condiciones laborales abusivas.