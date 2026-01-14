La Fiscalía tomará declaración a las denunciantes de Julio Iglesias como testigos protegidos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración a las dos mujeres que han denunciado abusos sexuales y laborales del cantante Julio Iglesias, según la organización Women's Link, que asesora legalmente a ambas mujeres.

No hay fecha aún para esta declaración, aunque una portavoz de dicha asociación ya ha confirmado que estas antiguas empleadas del artista comparecerán en calidad de testigos protegidos, para que se proteja su identidad en todo momento y evitar una potencial "revictimización".

Las dos mujeres habrían vivido múltiples formas de violencia en el año 2021, mientras trabajaban en propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas. El 5 de enero, pusieron en conocimiento de la Fiscalía española unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la libertad sexual, lesiones, trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.

La directora ejecutiva de Women’s Link, Jovana Ríos Cisnero, ha explicado en rueda de prensa que la citación y el hecho de que se les conceda el estatus de testigos protegidos forma parte de la batería de peticiones lanzada con la interposición de esta denuncia. “Poder ser escuchadas es un paso importante y apreciamos que las autoridades están respondiendo de forma ágil”, ha dicho, si bien el proceso aún no está judicializado y el Ministerio Público tiene hasta seis meses de plazo (prorrogables otros seis más) para determinar si hay indicios suficientes de delitos o el caso queda archivado.

La abogada Gema Fernández ha explicado que, pese a que los abusos se habrían producido en República Dominicana y Bahamas, las denunciantes y Women’s Link han optado por iniciar el procedimiento en España por entender que es el país donde puede tener un mayor recorrido, teniendo en cuenta no solo la legislación interna sino también los convenios internacionales suscritos, como el Convenio de Estambul.

Sobre la posibilidad de que pueda haber otras víctimas, las representantes de Women’s Link sí han confirmado que varias mujeres que dicen haber trabajado para Julio Iglesias se han puesto en contacto con la organización, aunque han evitado entrar en detalles sobre sus circunstancias. “Es nuestra responsabilidad ética proteger su privacidad”, ha alegado Ríos Cisnero.

01.10 min Las denunciantes de Julio Iglesias se tuvieron que someter a pruebas ginecológicas para trabajar

La asociación apunta también a la "colaboración activa" de otras personas vinculadas al servicio doméstico pero con más poder que habrían contribuido a captar y trasladar a las potenciales víctimas, sometidas a "un clima de intimidación constante" que incluía exámenes desde exámenes ginecológicos previos a un control de las comunicaciones o presiones de todo tipo.

Por ellas y por todas las mujeres Aspiran a que este caso, que ha salido a la luz a raíz de una investigación periodística de varios años realizada por 'El Diario' y la cadena 'Univisión', suponga un punto de inflexión a la hora de abordar situaciones de abuso en contextos de vulnerabilidad. Ríos Cisnero ha advertido de que Julio Iglesias "ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes", atadas además por una relación laboral que las dejaba aún más a merced de su empleador. Julio Iglesias, de truhan a presunto agresor sexual Una de estas mujeres, identificada con el nombre ficticio de Rebeca, ha explicado que ha roto el silencio por ella, por todas las mujeres que en algún momento han podido trabajar para el artista y por su país natal, República Dominicana. Laura, la otra denunciante, confía en que "ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos". "Las mujeres somos víctimas y supervivientes, no victimarias ni culpables", ha señalado. La ONG Amnistía Internacional, que también colabora en la causa, ha afirmado a través de su responsable de investigación, Virginia Álvarez, que confía en que la "valentía" de Rebeca y de Laura pueda dar pie a "cambios estructurales que afecten a muchas más víctimas y muchas más mujeres".