¿Qué tiempo hará durante la visita de León XIV? Temperaturas veraniegas en la península y más suaves en Canarias
- Las temperaturas subirán durante el fin de semana coincidiendo con la llegada del pontífice a la península
El calor de verano ha llegado de golpe y seguro que muchos feligreses se preguntan si esta canícula seguirá acompañando durante la visita del papa León XIV a España. Pues bien… las temperaturas bajan y se normalizan tan solo el viernes, pero el fin de semana vuelven a subir.
El viaje del papa le llevará del centro peninsular al Mediterráneo y, posteriormente, a Canarias. Un recorrido que estará marcado por climas diversos y un tiempo que seguirá siendo veraniego.
El papa en Madrid: previsión meteorológica
Su primera parada la hará en Madrid este sábado día 6 y permanecerá en la capital hasta el lunes. Tres días durante los cuales las temperaturas subirán cada vez más pasando de máximas de 31º C el sábado, a 34º C el domingo y el lunes. Y con temperaturas nocturnas que se moverán entre los 18 y los 20º C. Las jornadas, por lo tanto, aunque empezarán con ambiente agradable según avancen las horas el calor se intensificará y el sol se impondrá, por lo que la hidratación y la protección solar serán fundamentales para los miles de feligreses que se congregarán en los actos al aire libre. Un matiz: el sábado sí tendremos nubes altas, pero igualmente el día será soleado.
El Palacio Real, el Congreso de los Diputados, la catedral de La Almudena o el Bernabéu son solo algunos de los puntos que recorrerá la visita papal en Madrid.
El tiempo durante la estancia del papa en Barcelona
Desde la capital, el pontífice pondrá rumbo a Barcelona, donde el Mediterráneo suavizará un poco la temperatura pero a cambio subirá la humedad haciendo que la sensación de bochorno sea importante. Aquí el tiempo también será estable a la vez que caluroso, por lo que dominará el sol y habrá pocas nubes. La visita en la Ciudad Condal será del martes día 9 al miércoles 10, jornadas en las que se prevén 26-27º C durante las horas centrales del día y las noches serán tropicales, ya que no bajarán de los 20º C. El papa recorrerá varios puntos clave como la abadía de Montserrat o la basílica de la Sagrada Familia. Este último acto se dividirá en dos partes, una en interior y otra en exterior, por lo que aquí la hidratación también será muy importante para las miles de personas que acudan.
¿Qué tiempo hará en Canarias durante la visita del pontífice?
El viaje continuará el jueves en Gran Canaria, donde los vientos alisios tras días dominando con rachas fuertes seguirán marcando el tiempo aunque no serán tan intensos. Al encontrarnos bajo su influencia pueden aparecer algunas nubes en la cara norte, mientras que en la vertiente sur dominarán los claros. Las temperaturas serán suaves y agradables, alejándose así del calor intenso de la península.
Al día siguiente, el viernes 12, el papa se dirigirá por último a Tenerife donde el tiempo será parecido al de Gran Canaria. Seguiremos este día con vientos alisios dejando la nubosidad algo más retenida en la zona septentrional de la isla y cielos despejados al sur, es decir con un ambiente típicamente canario y favorable para los actos previstos al aire libre, aunque el viento pueda molestar en ciertos momentos.
En definitiva, la visita del papa León XIV estará acompañada por una situación meteorológica estable, con el sol predominando en el cielo, temperaturas veraniegas en la península y las temperaturas más suaves típicas de Canarias. Este escenario facilitará que se pueda desarrollar perfectamente la agenda papal que reunirá a miles de feligreses.