¿Qué tiempo hará durante la visita de León XIV? Temperaturas veraniegas en la península y más suaves en Canarias

El calor de verano ha llegado de golpe y seguro que muchos feligreses se preguntan si esta canícula seguirá acompañando durante la visita del papa León XIV a España. Pues bien… las temperaturas bajan y se normalizan tan solo el viernes, pero el fin de semana vuelven a subir.

El viaje del papa le llevará del centro peninsular al Mediterráneo y, posteriormente, a Canarias. Un recorrido que estará marcado por climas diversos y un tiempo que seguirá siendo veraniego.

Las temperaturas están siendo propias de pleno verano y aunque bajan el viernes, el fin de semana subirán. RTVE

El papa en Madrid: previsión meteorológica Su primera parada la hará en Madrid este sábado día 6 y permanecerá en la capital hasta el lunes. Tres días durante los cuales las temperaturas subirán cada vez más pasando de máximas de 31º C el sábado, a 34º C el domingo y el lunes. Y con temperaturas nocturnas que se moverán entre los 18 y los 20º C. Las jornadas, por lo tanto, aunque empezarán con ambiente agradable según avancen las horas el calor se intensificará y el sol se impondrá, por lo que la hidratación y la protección solar serán fundamentales para los miles de feligreses que se congregarán en los actos al aire libre. Un matiz: el sábado sí tendremos nubes altas, pero igualmente el día será soleado. El Palacio Real, el Congreso de los Diputados, la catedral de La Almudena o el Bernabéu son solo algunos de los puntos que recorrerá la visita papal en Madrid. Las temperaturas subirán y superarán los 30 ºC entre el sábado y el lunes. RTVE

El tiempo durante la estancia del papa en Barcelona Desde la capital, el pontífice pondrá rumbo a Barcelona, donde el Mediterráneo suavizará un poco la temperatura pero a cambio subirá la humedad haciendo que la sensación de bochorno sea importante. Aquí el tiempo también será estable a la vez que caluroso, por lo que dominará el sol y habrá pocas nubes. La visita en la Ciudad Condal será del martes día 9 al miércoles 10, jornadas en las que se prevén 26-27º C durante las horas centrales del día y las noches serán tropicales, ya que no bajarán de los 20º C. El papa recorrerá varios puntos clave como la abadía de Montserrat o la basílica de la Sagrada Familia. Este último acto se dividirá en dos partes, una en interior y otra en exterior, por lo que aquí la hidratación también será muy importante para las miles de personas que acudan. En la Sagrada Familia habrá el mismo número de fieles que de invitados institucionales entre los 8.000 asistentes En Barcelona, la sensación de bochorno será importante durante la visita de León XIV. EL TIEMPO TVE