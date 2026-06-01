Canarias suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife con motivo de la visita del papa

El Gobierno de Canarias ha decidido suspender las clases el jueves 11 de junio en Gran Canaria, y el día 12 en Tenerife, con motivo de la visita que el papa León XIV realizará al archipiélago, según han confirmado fuentes del Ejecutivo regional.

El pontífice iniciará su visita a Canarias el próximo 11 de junio con su llegada a las 10:50 horas a la Base Aérea de Gando (Gran Canaria) en lo que supondrá la primera visita de un papa al archipiélago. La agenda oficial comenzará a las 11:40 horas con un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, donde el Santo Padre mantendrá un contacto directo con personas migrantes, voluntarios y entidades vinculadas a la atención humanitaria. Durante este acto pronunciará el primero de sus discursos en territorio canario.

Posteriormente, a las 13:30 horas, León XIV se desplazará a la catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, para reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de las islas. En este encuentro dirigirá un nuevo mensaje a la comunidad eclesial canaria. Ya por la tarde, a las 18:30 horas el papa presidirá una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria, donde se espera la asistencia de decenas de miles de fieles procedentes de todo el archipiélago.