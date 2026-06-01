Sánchez cumple ocho años como presidente en un momento crítico para su Gobierno por la corrupción y la falta de apoyos

Hace exactamente ocho años, Pedro Sánchez hacía historia en la democracia al convertirse en el primer presidente del Gobierno mediante una moción de censura. Sánchez tumbaba así al Ejecutivo de Mariano Rajoy, motivado por la sentencia que condenaba al PP por lucrarse de la Gürtel. Pero ahora, es él el que se enfrenta al momento más crítico de su mandato con los múltiples casos de corrupción que salpican a su partido y a su Ejecutivo, alcanzando incluso al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, todo un referente y activo electoral para el PSOE.

El 1 de junio de 2018, Sánchez logró el voto afirmativo de 180 diputados (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias), cuatro más que la mayoría absoluta. Pero ha perdido mucho desde entonces. A día de hoy, ni siquiera tiene mayoría parlamentaria, ya que Junts rompió con el Ejecutivo en octubre del año pasado y está clamando por unas elecciones. Igualmente el PNV, socio prioritario para el PSOE, ha dado por acabada la legislatura e insta a Sánchez a adelantar las generales, lo mismo que el expresidente del Gobierno Felipe González y Emiliano García-Page, que sigue siendo la voz más crítica dentro del Partido Socialista.

Podemos, que fue clave para negociar con los partidos el apoyo a Sánchez en la moción y se convirtió en socio de coalición, da directamente al Gobierno por "enterrado". Y Coalición Canaria ha instado a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y le ha dicho que, si se ve incapaz de legislar, dé un paso al lado.

Y es que Sánchez ni siquiera ha podido sacar adelante unos presupuestos en lo que va de legislatura y en estos tres años ha visto cómo el Congreso ha tumbado algunas de sus leyes estrella, como la reforma de los subsidios por desempleo o el impuesto permanente a las energéticas y a la banca. Otras muchas propuestas ni siquiera han llegado al Congreso ante la previsión de fracaso.

Y en el resto de socios se expande el desánimo al ver cómo los casos afectan también a la credibilidad de la izquierda. Sumar, socio de coalición, y ERC mantienen como 'línea roja' que exista una financiación ilegal en el PSOE, pero lo cierto es que la imagen de los agentes de la UCO de la Policía entrando en la sede de Ferraz la semana pasada y buscando pesquisas relacionadas con la exmilitante Leire Díez por más de 12 horas no resultaba tranquilizadora.

Sánchez, dispuesto a seguir contra viento y marea, acusa a la "derecha marrullera" Sánchez insiste en que en el PSOE se ha actuado siempre con "contundencia" ante la corrupción. En 2018 dijo que venía a "regenerar la política". Apenas siete días tras conformar su nuevo gobierno, dimitió su primer ministro, Maxim Huerta (Cultura), tras conocerse que en el pasado había sido sancionado por un fraude a Hacienda. Poco después lo hizo Carmen Montón (Sanidad), por supuestas irregularidades en un máster. El relato entonces era que ese iba a ser un gobierno "ejemplar". Sánchez promete contundencia ante los "infundios" de la "derecha marrullera" y pide tiempo: "Hasta 2027 y más allá" ROCÍO GIL GRANDE Ocho años más tarde, el relato ha ido cambiando. Los socialistas insisten en que siempre han actuado cuando se han conocido casos de corrupción, pero ahora cargan contra la "derecha marrullera" política, mediática e incluso judicial y denuncian una operación para derribar al Gobierno. "No vamos a permitir que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar el Gobierno progresista con sus malas artes", decía este domingo Sánchez en el Congreso de las Juventudes Socialistas, prometiendo "contundencia" ante los "infundios". Admitía, eso sí, "tropiezos" en el partido, porque el PSOE es "un proyecto humano": "Pero nunca damos la batalla por perdida, nos levantamos y avanzamos". Se espera que dé un discurso en estos términos en su comparecencia en el Congreso a petición propia previsiblemente a finales de mes, tras la declaración ante el juez de Zapatero, prevista para el 17 y 18 de junio. Sánchez solicita comparecer en el Congreso tras la imputación de Zapatero y la investigación del caso Leire Díez Àlex Cabrera El más activo en este relato es el sucesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, Óscar Puente, que ha hablado incluso de "métodos no democráticos" para derribar al Gobierno a raíz de las últimas investigaciones judiciales y policiales. Y mientras tanto, Sánchez sigue decidido a gobernar "hasta 2027 y más allá". Insiste en que necesita "tiempo" para consolidar los avances y cumplir con su agenda y presume de logros cuando España "vive su mejor momento". No ocurre eso en el PSOE, que vive uno de sus peores momentos no solo por el daño reputacional de la corrupción sino también porque ha ido perdiendo poder territorial elección tras elección desde 2019 (con excepciones como Cataluña, La Rioja y el País Vasco), por más que Sánchez ha ido lanzando a sus ministros a la carrera electoral autonómica.