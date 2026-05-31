Gran Premio de Italia, en directo la carrera de MotoGP 2026

Sigue en vivo y minuto a minuto la carrera final del Gran Premio de Italia de MotoGP, que se disputa este domingo a partir de las 14:00 horas en el Circuito de Mugello. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Este sábado, en la lucha por la 'pole position' de la calificación, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), protagonizó un el récord absoluto del circuito al convertirse en el primer y único piloto en rodar por debajo del minuto y 44 segundos en los 5.245 metros del trazado de la Toscana italiana.

Bezzecchi estableció un nuevo récord con un registro de 1:43.921 con el que batió la anterior plusmarca, establecida en 2025 por el español Marc Márquez, en 1:44.169.

El piloto de Aprilia -fábrica que puso a tres de sus pilotos en la primera línea de salida, junto con los españoles Raúl Fernández y Jorge Martín-, suma su undécima 'pole position' en la categoría de MotoGP.

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati), que reaparecía tras ser intervenido quirúrgicamente de su fractura del quinto metacarpiano del pie derecho y la extracción de un tornillo del hombro de ese mismo lado, acabó la clasificación en la cuarta posición, segunda línea de la formación de salida.

Raúl Fernández gana el sprint En la carrera sprint del sábado, el español Raúl Fernández dominó con su Aprilia satélite desde la primera a la última vuelta por delante de su compatriota Jorge Martín y del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati). A pesar de su espectacular salida, el vigente campeón del Mundial, Marc Márquez, apenas pudo terminar quinto en su regreso a la competición después de su grave caída en el Gran Premio de Francia, justo por detrás del actuar líder de la clasificación general, el italiano Marco Bezzecchi. El Circuito de Mugello, situado en la región italiana de la Toscana, es una pista caracterizada por una alta exigencia física para los pilotos. Históricamente, los representantes locales obtienen buenos resultados en este gran premio. A pesar de su actual liderato, Marco Bezzecchi nunca ha conseguido la victoria en la categoría de MotoGP en este trazado. En el apartado técnico, la parrilla cuenta con la evolución de las Honda de Luca Marini y Joan Mir, la competitividad de las Aprilia satélite de Ai Ogura y Raúl Fernández, y la presencia del probador Michele Pirro, quien sustituye al lesionado Álex Márquez, después de su grave caída.