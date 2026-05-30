Sigue en vivo y minuto a minuto la carrera al sprint del Gran Premio de Italia de MotoGP, que se disputa este sábado a partir de las 15:00 horas en el Circuito de Mugello. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo, la carrera sprint del Gran Premio de Italia de MotoGP 2026

Marco Bezzecchi lidera la clasificación provisional del Mundial con su Aprilia RS-GP, con 15 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, Jorge Martín. El español Pedro Acosta ocupa la cuarta posición. En esta séptima cita del campeonato reaparece el vigente campeón del mundo, Marc Márquez, tras ser declarado apto por la Comisión Médica. Márquez regresa después de su ausencia en el Gran Premio de Francia por una intervención quirúrgica y busca recortar los 85 puntos de desventaja respecto al líder. Por su parte, Francesco Bagnaia, que acumula tres victorias consecutivas en este trazado entre 2022 y 2024, llega tras lograr un tercer puesto en Cataluña, carrera que ganó el también italiano Fabio di Giannantonio.

El Circuito de Mugello, situado en la región italiana de la Toscana, es una pista caracterizada por una alta exigencia física para los pilotos. Históricamente, los representantes locales obtienen buenos resultados en este gran premio. A pesar de su actual liderato, Marco Bezzecchi nunca ha conseguido la victoria en la categoría de MotoGP en este trazado. En el apartado técnico, la parrilla cuenta con la evolución de las Honda de Luca Marini y Joan Mir, la competitividad de las Aprilia satélite de Ai Ogura y Raúl Fernández, y la presencia del probador Michele Pirro, quien sustituye al lesionado Álex Márquez, después de su grave caída.