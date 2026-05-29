Yolanda Ramos sacará el lado más estratega de los aspirantes de 'MasterChef' en la prueba de los robos

La prueba de los robos llega a ‘MasterChef’. Animados por Yolanda Ramos, los aspirantes deberán hacerse con nueve alimentos con sabor umami de las cestas de sus compañeros para después cocinar, en parejas y por relevos, con los ingredientes que les hayan dejado. Después, conocerán la propuesta “japocastiza” del chef Hugo Muñoz. Y en la última prueba, los delantales negros se enfrentarán a creaciones del chef Dabiz Muñoz.

Ladrones de umami, cocina “japocastiza” y duelos by Dabiz Muñoz

Setas shiitake, queso parmesano, jamón ibérico, gamba roja, ajo negro o café. Son solo unos pocos de la lista de 15 ingredientes que incorporan de forma natural el sabor estrella de la prueba de los robos: el umami. También conocido como el quinto sabor, el umami se caracteriza por su intensidad, durabilidad y profundidad, y lo percibimos gracias al glutamato, un aminoácido que actúa en el cerebro potenciando el sabor.

Yolanda Ramos aconseja a Annie durante la prueba de los robos

Los aspirantes contarán con los consejos de la actriz y aspirante de ‘MasterChef Celebrity 4’, Yolanda Ramos. Cada uno robará nueve ingredientes de una o varias cestas rivales y, con ellos, deberá elaborar un plato junto a su compañero de fila y cocinar por relevos en turnos de 10 minutos. Uno de los aspirantes hará tándem con la finalista de la decimotercera edición de ‘MasterChef’ Ana Callís.

Pepe, Marta y Jordi junto a Hugo Muñoz, chef del restaurante Ugo Chan

En la prueba de exteriores por equipos, los aspirantes visitarán Ugo Chan, el restaurante del chef Hugo Muñoz en Madrid. Allí realizarán un servicio especial que explora el mestizaje de alta cocina contemporánea entre dos culturas tan diferentes como la española y la japonesa. Será un desafío exigente, ya que cada cocina elaborará un menú completo compuesto por dos platos y un postre de Hugo Muñoz que degustarán 40 clientes habituales.

El chef Dabiz Muñoz, invitado a la prueba de eliminación

Para salvarse de la eliminación, los delantales negros demostrarán su destreza en la clásica prueba de los duelos con propuestas del chef Dabiz Muñoz. En este desafío, cocinarán de dos en dos. El aspirante que empiece seleccionará una campana, y después de ver el plato que contiene, tendrá que retar a un compañero para batirse en duelo. El que mejor lo haga de los dos se salvará de la eliminación. Y el otro, tendrá que descubrir una nueva campana, y batirse en un segundo duelo con el adversario que elija.