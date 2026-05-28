La 1 estrena 'Operación África', el gran reto solidario de Pedro Cavadas en Tanzania

A lo largo de 10 días y a través de cuatro episodios, ‘Operación África’, la nueva docuserie que estrena La 1 el miércoles 3 de junio, acompaña al doctor Pedro Cavadas y a su equipo en un viaje físico y emocional que muestra el profundo impacto humano de su trabajo: devolver la dignidad, el futuro y la esperanza a quienes más lo necesitan.

‘Operación África’, una producción de RTVE en colaboración con Beta Entertainment Spain, es un acceso cercano y sin precedentes a la labor solidaria de Pedro Cavadas, uno de los cirujanos reconstructivos más reconocidos del mundo. Desde hace más de 20 años, viaja a África para operar de forma altruista a pacientes sin acceso a una atención médica especializada.

La docuserie, dirigida por Javier Pérez de Silva, muestra la dura realidad que viven esas personas. La audiencia será testigo, no solo de los retos médicos a los que se enfrentan Cavadas y su equipo, sino también de la realidad social de esos pacientes y el contraste entre la vida del doctor en Valencia y la crudeza de África.

Juan Ramón Lucas (‘Las Mañanas de RNE’) es el narrador de este viaje. Su relación cercana a Pedro Cavadas permite una conversación íntima a través de la cual introduce las historias, aporta contexto y lanza las grandes preguntas: por qué seguir, hasta dónde llegar y a qué precio.

100 milagros en 10 días El doctor Pedro Cavadas viaja un año más a Tanzania, esta vez, para enfrentarse a uno de los mayores retos de su carrera: operar a más de 100 pacientes con apenas recursos y en condiciones muy precarias. “Viajo cada año a África para pagar mi deuda de honor con la humanidad”, asegura el cirujano. “Pero tú no puedes salvar a todos los pacientes: llegas aquí, ayudas a 100 y te dejas otros 200 para el viaje siguiente”. El viaje comienza en Valencia con destino a Kirurumo, una aldea remota del norte de Tanzania. Allí, en un hospital de campaña, Cavadas y su equipo realizan operaciones de sol a sol durante diez días. Meses después, el regreso permite descubrir qué ha sido de esas vidas y cerrar historias que ya forman parte de la del propio doctor. La serie muestra también cómo es la vida de aquellos pacientes que realizan el viaje a la inversa (de Tanzania a Valencia) debido a la gravedad de su situación, ya que no pueden ser operados allí por falta de medios. Por eso, este viaje no es solo físico. Es también un viaje interior para el cirujano, para su equipo y para los pacientes que llegan con la esperanza de vivir un milagro. Ellos son el verdadero corazón de la serie. Personas que conviven con graves deformidades, tumores, heridas, quemaduras o lesiones que les han condenado al aislamiento y al dolor. Para ellos, la llegada del doctor Cavadas supone la única oportunidad para cambiar su vida. La docuserie pone rostro y nombre a una realidad que rara vez llega a la televisión, pero que merece ser contada.