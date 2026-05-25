'Al cielo con ella', de Henar Álvarez, recibe a Luis Tosar y Mara Torres

‘Al cielo con ella’ contará esta semana con uno de los rostros más magnéticos del cine español, Luis Tosar, y con la reina de la radio nocturna, Mara Torres. Regresarán, además, Ana Morgade y Rubén Avilés como colaboradores para coronar la noche del martes.

El actor gallego Luis Tosar es uno de los rostros más reconocidos del cine español. Tres Premios Goya, una carrera brillante y esa capacidad única de atraparnos con cada uno de sus personajes. Llegará a ‘Al cielo con ella’ para charlar junto a Henar sobre su trayectoria, su involucración en movimientos y causas sociales y sobre uno de sus últimos proyectos, ‘El Homenaje’.

Otra invitada que pisará el cielo será Mara Torres. La periodista se sentará en el sofá de Henar Álvarez para hablar de radio y televisión desde su mirada sensible, reflexiva y curiosa. Mara no solo conquista las noches con ‘El Faro’ en La Ser, también ha sido uno de los rostros más reconocibles de La 2 Noticias. Además, presentará su libro, ‘Recuérdame bailando’, una historia real sobre pérdida, amor entre hermanas y prevención del suicidio.

Ana Morgade está de vuelta en 'Al cielo con ella' después de arrasar en redes sociales con unas secciones que convierten el humor en la mejor crítica social. Y para poner el broche final, Rubén Avilés saldrá a la calle en busca de respuestas a esas dudas que tanto nos inquietan y que prometen hacernos reír.

Henar Álvarez, en otro momento del programa