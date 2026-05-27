'Aquí la Tierra' cumple 12 años en plena forma: registra la mejor temporada de su historia (12,8%)

¡‘Aquí la Tierra’ está de cumpleaños! El programa de La 1, dirigido y presentado por Jacob Petrus, celebra este miércoles 27 de mayo su 12º aniversario y registra, en esta temporada, récord de audiencia: un 12,8% de cuota, 1.237.000 espectadores y 2.204.000 contactos. El espacio que cada tarde ofrece una mirada inédita y entretenida sobre el planeta es una de las principales las fortalezas de La 1 y un valor muy sólido en su función social y pública.

A lo largo de estos 12 años el programa se ha ganado este cariño contando de manera amable y didáctica cómo el clima afecta a nuestras vidas y cómo es el trabajo del sector primario, dando protagonismo a la agricultura, la ganadería, la pesca, la hostelería, la gastronomía, las fiestas populares, tradiciones y oficios artersanales.

‘Aquí la Tierra’ ha ganado premios y reconocimientos de prestigio, como el Ondas, el Zapping, la Antena de Oro o el Premio FesTVal de Vitoria.

La mejor temporada de su historia La edición de lunes a viernes ha mejorado sus datos de audiencia en la temporada 2025-2026 en un 1,5% de cuota y 344.000 espectadores, y consigue su mejor registro mensual histórico en febrero con un 13,9%. En este curso acumula más de 31,1 millones de espectadores únicos, con una cobertura del 65,6% de la población. Mantiene la segunda posición en su franja de emisión, pero reduciendo distancia respecto a la primera opción. La edición de los domingos, que se puso en marcha en 2017, presentada por Quico Taronjí e Isabel Moreno, anota en esta temporada récord histórico en cuota, con un 11,1% y es líder en su franja de emisión, además de la única oferta que alcanza el doble dígito de audiencia.

Un valor de servicio público de RTVE La buena acogida de la audiencia es el reflejo de la excelente percepción que tiene la ciudadanía sobre los valores de ‘Aquí la Tierra’. Producido por RTVE en colaboración con Catorce, es uno de los espacios mejor valorados de toda la televisión y el programa de La 1 que mejor representa la esencia de servicio público, con un gran equilibrio entre divulgación y entretenimiento.