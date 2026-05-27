12 recetas que nos han conquistado en estos 12 años
- Celebra el 12 aniversario de Aquí la Tierra con este divertido quiz sobre los presentadores y sus reporteros
- Repasa las 12 recetas que nos han conquistado en estos doce años de programa
Este 27 de mayo de 2026, el programa Aquí la Tierra celebra doce años en antena. Una cifra digna de celebración en un mundo dominado por las cifras. Unas en las que ahora triunfa con datos de 12% de share y como líder en su franja horaria. El programa lleva doce años regalándonos momentos entrañables, divertidos, llenos de vida y naturaleza, de grandes reportajes, y, sobre todo, de recetas. Por eso, en su duodécimo cumpleaños rescatamos las 12 recetas que nos han robado en corazón durante la emisión del programa.
Tartar de salmón
Ahora está más de moda, pero ya en 2020 esta receta de tartar de salmón nos conquistó el corazón y el paladar. Una forma fácil y divertida de comer pescado para los más reticentes a ello. Un plato fresco ideal para el verano, quedadas familiares o amigos y una delicia como entrante a compartir. Con esto más de uno de lamerá los dedos.
Crema fría de puerros y patatas con pulpo
Llega el verano y nos apetece algo fresquito, ligero, delicioso… ¡y salmorejo y gazpacho son siempre la primera opción! En Aquí la Tierra os demostramos que hay vida más allá de estas dos opciones dominadas por los tomates y una de ellas es esta crema fría de puerros y patatas con pulpo.
Tagliatelle de trufa al gorgonzola con jamón
En el programa somos amantes de la buena comida, por eso es imposible resistirse a un buen plato de pasta con quesos y trufa. Es sencilla, puede ser un plato único y nadie que lo haya probado te dirá que no quiere repetir.
Ensalada de conservas
Cuando salió esta deliciosa receta de ensalada, las conservas no estaban tan de moda como ahora. ¡Fuimos unos adelantados a nuestro tiempo! Ahora decir conservas, es sinónimo de éxito en nuestro país, y esta ensalada sencilla hasta para el menos cocinillas podría ser un triunfo seguro como entrante o acompañamientos.
Berenjenas de aprovechamiento
Si hay algo que nos gusta en este programa es sacarle el máximo partido a todo. Por eso esta receta de berenjenas de aprovechamiento es tan buena. Mezcla sabor, utilidad y sencillez en un plato de nivel. Perfecto para tomar en casa o para llevarse en tupper al trabajo.
Escalopines con salsa de naranja y vermut
Si te gustan los escalopines, pero te suelen quedar secos, apunta esta receta porque con esta salsa quedan de lo más jugosos. Pero no solo puedes usarlo para estos escalopines, cógele el truco a la salsa y replícala con otros platos de carne. ¡Triunfarás seguro!
Ceviche peruano
Aquí la Tierra es internacional y por eso, tanto paisajes como recetas de todo el mundo nos conquistan cada día. En esta ocasión, hemos escogido un ceviche peruano. Un plato ligero, fresco y que tiene muchas posibilidades.
Ensalada de melón y queso burrata
Esta receta es muy veraniega y, sobre todo, muy sencilla. Requiere de algo de paciencia para trocear todos los ingredientes en pequeños cuadraditos, pero después solo tendréis que mezclarlos con un buen aliño y colocar un buen queso de burrata encima para coronar este plato.
Siete pizzas en una
O, mejor dicho, os damos siete ideas en un solo número. Pizza otoñal, pizza frita, pizza veraniega… Con estos reportajes con los que celebramos en su momento el Día Internacional de la Pizza, nos declaramos amantes de esta comida italiana. ¿Quién podría resistirse? ¡Apunta todas y cada una de las ideas!
Bizcocho de manzana
Es una de las frutas que más tenemos en la nevera y por eso, siempre es buen momento para coger algunas que nos sobren y hacer un buen bizcocho de manzana con tan solo cinco pasos.
Croquetas de fresas
Puede parecer una broma, pero nada más lejos de la realidad. Croquetas, sí, y de fresas. Una mezcla casi impensable, pero que triunfa con cualquiera que se anime a probarla.
Tarta árabe con frutos rojos
Nosotros la descubrimos hace un tiempo, pero últimamente se ha puesto de moda en muchas celebraciones. Si quieres disfrutar de ella sin tener que esperar a una comunión o bautizo, apunta porque no tiene mucha complicación.