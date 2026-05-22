'El “lío” político', tema protagonista en ‘Informe Semanal’
- Además, en 'De Puerto Rico pa'l mundo', el fenómeno Bad Bunny y la última hora del Festival de Cannes
- Sábado 23 de mayo, a las 21:30 horas en La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play
El escenario político de nuestro país podría resumirse en el título del primer reportaje de ‘Informe Semanal’, que recogerá la resaca de las elecciones en Andalucía e incidirá en la situación del PSOE tras la imputación del expresidente Zapatero. El programa también visita Cannes, donde Carlos del Amor detallará el palmarés del festival, quizás con alguna sorpresa del cine español, y analizará el huracán mundial que ha desatado Bad Bunny, y que desde este fin de semana estará desplegando toda su música y energía en España.
‘El “lío” político’
Algunos medios hablan, estos días, de la "tormenta perfecta" a la que se enfrenta el PSOE en este fin de curso, marcado por el cierre de un ciclo electoral y por los frentes judiciales. El último tiene un nombre propio: José Luis Rodríguez Zapatero. Por primera vez, un expresidente del Gobierno está llamado a declarar como imputado -será el 2 de junio- por el "caso Plus Ultra". El juez le sitúa -en su contundente auto de 85 páginas- al frente de una trama "estable y jerarquizada" relacionada con el rescate de 53 millones de euros, en plena pandemia, de una aerolínea que, en estos momentos, está negociando un nuevo plan de viabilidad.
Investigado por el presunto cobro de comisiones como intermediario, Rodríguez Zapatero tendrá que responder a la acusación de supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Asimismo, estaría presuntamente implicado en otros negocios. Por ejemplo, en el acceso al petróleo de Venezuela por sus contactos con los dirigentes de ese país.
El exsecretario general socialista lo ha negado todo y asegura haber actuado siempre "con absoluto respeto a la legalidad". Para Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo, "es verdad que el auto se basa en conversaciones de terceros. Lo que pasa es que estamos en la fase de instrucción. No es exigible a un juez que ha empezado a investigar un caso que tenga las pruebas definitivas". A principios de semana, agentes de la UDEF registraban su oficina y las de otras tres empresas, entre ellas, la agencia de comunicación de sus hijas.
Anna López, doctora en Ciencias Políticas, subraya que la imputación "erosiona simbólicamente un referente del cambio en España, en temas como la memoria histórica, derechos LGTBI o igualdad". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control en el Congreso, cerraba filas en torno a Zapatero: "Toda la colaboración con la justicia, todo mi respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo".
Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "solo hay que leer el auto para saber que sin su consejo de ministros no habrían podido delinquir ni Zapatero, ni Ábalos, ni Cerdán". El partido socialista suma, además, cuatro derrotas autonómicas consecutivas. En Andalucía, la ex vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se quedaba por debajo del mínimo histórico. "Se asoma al peor dato en unas autonómicas en cuanto al número de escaños", señala Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía, "y es un partido que lo fue todo en Andalucía".
Los populares, con Juan Manuel Moreno al frente, perdieron la mayoría absoluta y, ahora, todo apunta a que tendrá que negociar con Vox para seguir gobernando. "Me cuesta trabajo imaginar al presidente de Andalucía asumiendo eso de la prioridad nacional de Vox", asegura Morillo, pero "cuando hay un gobierno en juego, quizás serían capaces de saltarse líneas rojas". Según Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, "no tiene más remedio que negociar y seguramente tendrá que incluir en el acuerdo final con Vox algunos de los postulados de Vox".
‘De Puerto Rico pal’mundo’
El artista más escuchado y el fenómeno del momento, Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, llega a España con un ambicioso despliegue musical de 12 conciertos en Madrid y Barcelona, con más de 600.000 entradas vendidas. El cantante puertorriqueño abre su gira europea con la bandera boricua, elevando a la cima mundial toda su identidad puertorriqueña que ha hecho reaccionar a Donald Trump.
Su propuesta fusiona el reguetón con la salsa y con los ritmos tradicionales como la plena. "Si nos ponemos muy, muy técnicos, realmente lo que hace Bad Bunny ahora mismo es pop", afirma la periodista musical y locutora de Los 40 Cris Regatero. ‘Debí tirar más fotos’, su último disco, da nombre a la gira y funciona como una radiografía de su isla natal, donde aborda "el miedo a la pérdida de identidad" y al deseo de "haber guardado ese recuerdo para no olvidarse de lo que era antes su tierra", detalla Regatero.
La música que hoy domina las listas nació en la clandestinidad, perseguida y censurada en el Puerto Rico de los 90. "La policía multaba, te rompía el cassette", cuenta DJ Negro, productor musical y pionero del reguetón. El gobierno nos consideraba la plaga de ese momento y la perdición de la juventud". Para él, "Bad Bunny es el artista que ahora mismo está sosteniendo la mayoría de la industria del género urbano, tanto el reguetón como la música más tradicional".
Su éxito comercial es una plataforma de visibilización en la que, para el músico boricua Tito Chévere, "Benito logra retratar la realidad de Puerto Rico. Y, sin pronunciar la palabra colonialismo, queda plasmada". Esa dimensión política y esa revolución de la música urbana latina se hizo visible de forma histórica en el intermedio de la Super Bowl. Fueron 13 minutos en los que el artista cantó en español. Un contundente alegato frente a las políticas migratorias de Trump y las terribles redadas del ICE. Un espectáculo que rindió tributo a la identidad de todo el continente americano, no solo de Puerto Rico, un Estado que funciona como Estado Libre Asociado de EE.UU. Sus ciudadanos son estadounidenses por nacimiento, pero -por ejemplo- no pueden votar en las elecciones. Bad Bunny ha supuesto todo un revulsivo para un país en el que los latinos ya representan el 19% de la población, "una sociedad" -apunta la investigadora Lourdes Moreno- "que está totalmente integrada en los Estados Unidos". Los puertorriqueños que viven en nuestro país celebran la visita y ver su realidad proyectada: "Es la primera vez que, probablemente, los estadounidenses saben que tienen una colonia. Y empiezan a hacerse preguntas sobre Puerto Rico". El artista coincidirá en Madrid con el papa León XIV y la Conferencia Episcopal Española no descarta un encuentro entre ambos.