Los aspirantes de 'MasterChef' cocinarán guiados únicamente por las indicaciones del crítico gastro Matoses

Los aspirantes de ‘MasterChef 14’ todavía no lo han visto todo. En el próximo programa, descubrirán una nueva manera de cocinar, en la que tendrán que ser muy intuitivos. Además, los mejores aspirantes competirán juntos en un equipo contra los peores, y en la prueba de eliminación, la chef Lis Ra les acercará la gastronomía coreana.

La voz de la experiencia y “sobraos” contra “mantas”

Los aspirantes hallarán las cocinas con cuatro filas, cuatro cajas misteriosas en cada una, y unos auriculares. El reto consistirá en reproducir un plato del chef Toño Pérez (tres estrellas Michelin), sin verlo y sin disponer de la receta, guiándose únicamente por las indicaciones de Borja Beneyto, “Matoses”, uno de los críticos gastronómicos más reconocidos de nuestro país. Desde la bodega, el crítico degustará y describirá las elaboraciones del plato, compartiendo con ellos sus sensaciones a medida que vaya catando. El cocinado será como una carrera por etapas y, en cada puesto, encontrarán los ingredientes necesarios para elaborar las distintas preparaciones. Matoses les irá explicando cada elaboración a su ritmo y, cuando considere que deben terminar, les enviará al siguiente nivel. Para ello, los concursantes tendrán que ser muy rápidos y estar atentos, porque quien se quede rezagado le resultará muy complicado finalizar.

El crítico gastronómico Borja Beneyto, “Matoses”, junto al jurado de 'MasterChef'

Después, visitarán Colmenar de Oreja, una localidad con un patrimonio histórico y gastronómico extenso, además de ser el pueblo con más bodegas de toda la Comunidad de Madrid. Su Plaza Mayor ha sido escenario de muchas películas y series, como ‘El regreso de los siete magníficos’ o ‘Sangre y arena’. Aquí cocinarán para 70 vecinos y el jurado enfrentará a los cuatro mejores contra los cuatro peores, formando el equipo de los “sobrados” contra los “mantas”. Elena Gorordo, finalista de ‘MasterChef 12+1’, llegará para revolucionarles y desatar el caos.

Para finalizar, el jurado acompañará a los delantales negros a un viaje gastronómico por una de las cocinas asiáticas más desconocidas en nuestro país: la coreana, considerada una de las más interesantes por los expertos, al estar basada en la relación que existe entre el alimento y la naturaleza y pensada para que sus ingredientes contribuyan al cuidado de la salud.

La chef coreana-argentina Lis Ra les acercará los pilares de la cocina coreana y llevará algunos de los platos de su restaurante madrileño para que sean replicados. El actor y director Eduardo Casanova, aspirante de ‘MasterChef Celebrity 8’, también les visitará.