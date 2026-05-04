'MasterChef Celebrity Legends' ya tiene casting: la élite vuelve a las cocinas dispuesta a hacer historia

Una década después del estreno de su primera edición, ‘MasterChef Celebrity’ está de celebración con una edición única y legendaria. Producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), ‘MasterChef Celebrity Legends’ reunirá a 15 participantes de distintas ediciones que, aunque no ganaron, el jurado quiere volver a retar y brindarles una segunda oportunidad para hacerse con el trofeo.

En la primera edición participó el torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’; en la segunda estuvieron el cómico y actor Edu Soto, el modelo Juan Betancourt, la actriz y cantante Bibiana Fernández y la actriz y cómica Anabel Alonso (quien volvió en la cuarta temporada); y, en la tercera, el cineasta Santiago Segura y la actriz Paz Vega (duelista frente a Ona Carbonell). El actor Juanjo Ballesta y el humorista Florentino Fernández concursaron en la quinta; el cantante David Bustamante fue finalista de la sexta edición, y en la séptima participaron la cantante y compositora Ruth Lorenzo y la diseñadora de moda María Escoté (finalista). En la novena, coincidieron el empresario José María Martínez-Bordiu (Pocholo) y la tiktoker e influencer Marina Rivers (duelista contra Inés Hernand). Y la cantante de rap Mala Rodríguez participó en la décima temporada.

Hoy comienzan las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity Legends’ y el jurado está ansioso por saborear las nuevas propuestas de unos participantes que, en su anterior paso, les dejaron con ganas de más. ¿Han vuelto a pisar una cocina? ¿Han depurado su técnica culinaria? ¿Les habrá servido la experiencia anterior? El jurado someterá a estas estrellas a todo tipo de retos gastronómicos y el nivel de exigencia será altísimo, porque ya formaron parte del programa y ahora se espera lo mejor de ellos.