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Comunicación RTVE

'MasterChef Celebrity Legends' ya tiene casting: la élite vuelve a las cocinas dispuesta a hacer historia

  • Paz Vega, David Bustamante, Marina Rivers, Santiago Segura, ‘El Cordobés’, María Escoté, Pocholo, Ruth Lorenzo, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Florentino Fernández, Mala Rodríguez, Juanjo Ballesta, Edu Soto y Juan Betancourt
  • Pepe Rodríguez, Delicious Martha y Jordi Cruz los pondrán a prueba con toda clase de retos culinarios
  • La grabación del talent de La 1 comienza este lunes
Aspirantes de 'MasterChef Celebrity Legends'
Aspirantes de 'MasterChef Celebrity Legends'
PRENSA RTVE

Una década después del estreno de su primera edición, MasterChef Celebrity está de celebración con una edición única y legendaria. Producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), ‘MasterChef Celebrity Legends’ reunirá a 15 participantes de distintas ediciones que, aunque no ganaron, el jurado quiere volver a retar y brindarles una segunda oportunidad para hacerse con el trofeo.

En la primera edición participó el torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’; en la segunda estuvieron el cómico y actor Edu Soto, el modelo Juan Betancourt, la actriz y cantante Bibiana Fernández y la actriz y cómica Anabel Alonso (quien volvió en la cuarta temporada); y, en la tercera, el cineasta Santiago Segura y la actriz Paz Vega (duelista frente a Ona Carbonell). El actor Juanjo Ballesta y el humorista Florentino Fernández concursaron en la quinta; el cantante David Bustamante fue finalista de la sexta edición, y en la séptima participaron la cantante y compositora Ruth Lorenzo y la diseñadora de moda María Escoté (finalista). En la novena, coincidieron el empresario José María Martínez-Bordiu (Pocholo) y la tiktoker e influencer Marina Rivers (duelista contra Inés Hernand). Y la cantante de rap Mala Rodríguez participó en la décima temporada.

Hoy comienzan las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity Legends’ y el jurado está ansioso por saborear las nuevas propuestas de unos participantes que, en su anterior paso, les dejaron con ganas de más. ¿Han vuelto a pisar una cocina? ¿Han depurado su técnica culinaria? ¿Les habrá servido la experiencia anterior? El jurado someterá a estas estrellas a todo tipo de retos gastronómicos y el nivel de exigencia será altísimo, porque ya formaron parte del programa y ahora se espera lo mejor de ellos.

RTVE

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