Nuevo éxito del cine y la ficción de La 1 en abril, con 'Barrio Esperanza' como serie más vista de la temporada

La oferta de cine y ficción de La 1 ha vuelto a contribuir a los buenos datos de audiencia de RTVE en abril. ‘Barrio Esperanza’ se ha convertido en la serie más vista de la temporada, y las ficciones diarias de las tardes de La 1, ‘Valle salvaje’ y ‘La Promesa’, revalidan el liderazgo de su franja por 17º mes consecutivo. Además, La 1 ocupa los nueve primeros puestos en el ranking de audiencias de cine del mes.

‘Barrio Esperanza’, serie más vista de la temporada ‘Barrio Esperanza’ es el estreno de una ficción nacional semanal más visto en cuatro años. Su llegada a La 1 el pasado 19 de abril congregó al 15,3% de la cuota de pantalla y a una media de 1,6 millones de espectadores, que aumentaron hasta los dos millones al sumarle el consumo en diferido. De hecho, esa primera emisión de la serie es lo segundo más visto en diferido de todas las cadenas en abril, solo por detrás de ‘MasterChef’. Los cuatro primeros episodios de ‘Barrio Esperanza’ promedian 1.272.000 seguidores, que crecen a 1.586.000 con el diferido, convirtiéndose en la serie más vista de la temporada. Lidera su franja con un 13,4% de cuota, aventajando en más de 2.7 puntos a su competencia. Es la opción líder en todos los targets entre los 13 y los 74 años.

‘Historias que hacen Historia’, líder durante 17 meses seguidos El bloque de ficción de ‘Valle Salvaje’ + ‘La Promesa’ anota en abril un 11,8% y se mantiene líder en su franja desde diciembre de 2024. ‘Valle Salvaje’ lidera su franja por noveno mes consecutivo. Alcanza un 11% de share, sexta mejor cuota mensual de su historia, y promedia 756.000 espectadores, que suben a 942.000 si se suma el diferido. En contactos tiene una media diaria de 1.311.000. Es la oferta líder entre los jóvenes de 13 a 24 años y en los adultos de 45 años en adelante. ‘La Promesa’ continúa también imbatible y promedia un 12,5% y 859.000 espectadores, que crecen a 1.112.000 si se incluye el diferido. En contactos tiene una media diaria de 1.256.000. Lidera todos los días del mes con más de 3 puntos sobre sus más directos competidores. Es la primera opción entre los jóvenes de 13 a 24 años y los adultos de 45 años en adelante.