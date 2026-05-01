Los informativos de TVE (14,4%) logran en abril el mayor crecimiento interanual de su historia

Los informativos de TVE anotan en abril 1.397.000 espectadores y un 14,4% de cuota de pantalla. Se mantienen como segunda opción y mejoran 2.5 puntos respecto al año pasado, logrando así el mayor crecimiento interanual de su historia. El TD Matinal consolida su liderazgo y alcanza la cuota más alta en 23 años. El Canal 24 horas crece en todas las franjas del día hasta igualar su mejor abril. Y en el último año, el portal RTVE Noticias ha crecido un 39,8% hasta los 8.2 millones de visitantes únicos este mes.

Los Telediarios siguen batiendo sus propias marcas El Telediario 1, con Alejandra Herranz, ha alcanzado los 1.418.000 espectadores y una cuota de pantalla del 15,7%, lo que supone el mayor crecimiento de su historia en abril al sumar 3.4 puntos respecto a abril de 2025 y su mejor dato este mes desde 2018. Por su parte, el Telediario 2, con Pepa Bueno, ha experimentado su crecimiento más pronunciado en 28 años. Suma 1.410.000 espectadores y un 13,4% de cuota, superando el abril de 2025 en 1.8 puntos, y anotando sus mejores datos en este mes desde 2014. El Telediario Matinal continúa siendo la opción preferida de la audiencia. El informativo presentado por con Álex Barreiro y la recién incorporada Mireia Alzuria se mantiene como líder absoluto con un 23,9% de cuota, y suma 5.1 puntos, con su mejor abril desde 2003. En los sábados y domingos, el TD Fin de Semana 1, con Lourdes Maldonado y Marc Sala, crece hasta los 1.274.000 espectadores y el 14,9%. Son 2.8 puntos más que implican la subida más acentuada de la edición del mediodía desde hace 6 años. El TD Fin de Semana 2 ha recuperado el liderazgo de las noches de los fines de semana, gracias al mayor crecimiento de los útimos 33 años. El espacio consigue 1.455.000 espectadores y una cuota del 13,8%, la más alta en abril desde 2012, tras aumentar 2.2 puntos.

Líder en información deportiva De lunes a domingo, los bloques de Deportes de los Telediarios promedian un 13,5% y 1.346.000 espectadores, 2 puntos más que en abril de 2025. De lunes a viernes, los deportes del TD1 ascienden a un 15% y 1.349.000, 2.7 puntos más que hace un año. Y en fin de semana logran un 14,3% y 1.243.000, con una subida interanual de 1.5 puntos. Por su parte, la información deportiva del TD2 registra un 11,9% (1.6 puntos más que hace un año) y 1.325.000 de espectadores de lunes a viernes. Y un 13,8% (1.5 puntos más) y 1.534.000 en su edición fin de semana.

El Canal 24 horas iguala su mejor abril La información ininterrumpida que ofrece el Canal 24 horas ha hecho posible que el primer canal todo noticias en español crezca cuatro décimas interanuales, mejore en todas sus franjas e iguale el mejor abril desde su creación, cerrando el mes en un 1,5%. ‘La noche en 24 horas’, con Xabier Fortes, también ha crecido hasta alcanzar un 3%, obteniendo la mejor cuota mensual de su historia. ‘Fin de Semana 24 horas’, con Igor Gómez en La 1 y el Canal 24 horas, suma 1.6 puntos en un año y logra su mejor cuota histórica en este mes con un 18,7% y 252.000 espectadores.

Los informativos territoriales, siempre por delante La 1ª edición de los Informativos Territoriales consigue un 13,1% y 1.251.000 contactos. Es su mejor cuota en abril desde 2009, con un crecimiento de 5.2 puntos en un año, el mayor en un abril de su historia. La 2ª edición, con un 11,7%, registra su mejor cuota en abril desde 2020, con un crecimiento de 2.1 puntos en un año. Es el mayor crecimiento en abril de su historia.

Mejoran los informativos no diarios ‘Informe semanal’ sube 1.6 puntos, anota un 9,6% y 926.000 espectadores y logra su mejor abril en 15 años. ‘Audiencia abierta’ obtiene su segunda mejor cuota de abril de su historia con un 8,8% y 200.000 espectadores.