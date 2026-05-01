'Atención Obras' recibe la visita de Xoel López, que presenta nuevo disco, 'Oniria Popular'

Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana en ‘Atención Obras’ a Xoel López, músico y compositor. Presenta su último trabajo discográfico, ‘Oniria popular’, y su próxima gira, que le llevará a recorrer multitud de festivales este verano y ya en otoño, diversas salas de todo el país.

Xoel empezó como Deluxe con sonidos pop-rock en inglés y evolucionó hacia un estilo más personal, cantando en español e incluso en galego. Su música ha madurado en sus 25 años de carrera, explorando sonidos folk, pop y ritmos más íntimos con raíces propias.

Arte y música en el programa

‘Atención Obras’ verá con él un reportaje sobre la exposición que la Fundación Mapfre dedica a uno de los más destacados pintores de finales del siglo XIX, además de grabador y escultor, Anders Zorn. ‘Recorrer el mundo, recordar la tierra’ da título a la primera retrospectiva de este pintor sueco en nuestro país. Un artista de fama internacional, que recorrió el mundo, y sin embargo profundamente arraigado a su tierra natal, de ahí el nombre de la muestra. Un total de 130 obras entre acuarelas, óleos, esculturas y también grabados, que muestran a ese artista versátil, entre la tradición y la modernidad.

Xoel López

También junto a Xoel se verá el reportaje sobre la banda albaceteña Vermú, que presenta su tercer disco, ‘Los zagales’, un homenaje a ellos mismos y en el que se han despojado de prejuicios en cuanto a estilos y tendencias y se han enfocado en hacer lo que les apetecía. Desde la portada hasta el último acorde, en este disco han volcado todo lo que les gusta y por eso lo consideran el más libre que han hecho. Hay rock, folk, pop y buenas letras. Producido por Manuel Cabezalí, el álbum trae un cambio en el sonido de la banda acercándose más al pop-rock sin dejar de lado ni perder la esencia del sonido Vermú y esos toques de folclore que lo caracterizan. Tienen por delante una extensa gira por multitud de ciudades.

En la agenda de esta semana el programa recomendará el Festival de Teatro Animayo en Gran Canaria y el de Música en Segura, en la sierra de Jaén; las obras de teatro ‘Señora Einstein’ y ‘La mujer más feliz del mundo’; y el Festival Internacional de Teatro de Títeres, Titirimundi, que celebra su 40º aniversario.

El programa se cerrará con una actuación en acústico del invitado. Xoel López interpreta en directo ‘Cupido, muerte al amor romántico’.