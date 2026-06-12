'Imprescindibles' retrata a Juanito Oiarzábal, leyenda del alpinismo

‘Imprescindibles’ estrena este domingo ‘Oiarzábal. Entre Juan y Juanito’, de Javier Álvaro Palomares, un acercamiento a la figura de Juanito Oiarzabal, leyenda del deporte y el alpinismo. Hace 25 años se convirtió en el primer español y la tercera persona del mundo en subir los 14 ochomiles. En este documental, con casi 70 años, echa la vista atrás y hace balance de su vida y su carrera con la ayuda de sus amigos y familiares.

‘Oiarzábal. Entre Juan y Juanito’

En mayo de 2001, Juanito Oiarzábal subió a la cima del Everest sin usar oxígeno artificial. Se convertía así en la tercera persona del mundo en conquistar los 14 ochomiles sin medios artificiales.

'Imprescindibles', dedicado este domingo a Juanito Oiarzábal

Toda una gesta en aquel momento para un hombre que 5 años antes abría todas las mañanas su pescadería de Vitoria La ambición de Juanito podría haberse colmado en ese momento. Hubo quien pensó que, quizás, era un buen momento para dejar de lado el que posiblemente sea el deporte más peligroso del mundo.

Pero Juanito no concebía su vida sin las grandes montañas. Y eso le llevó a cometer el mayor error de su vida. Oiarzabal. ‘Entre Juan y Juanito’ aborda la vida de Juanito desde su juventud hasta el día de hoy, repasando no tanto todos los momentos que han marcado su vida y su carrera deportiva, si no los que también dibujan al personaje, sus éxitos, sus fracasos, sus errores, sus aciertos y sus pérdidas.