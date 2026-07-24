'Me meto en un jardín': Mercedes Milá explora hábitos saludables con la neurocientífica Nazareth Castellanos

Mercedes Milá regresa a La 2 con una nueva entrega de ‘Me meto en un jardín’ y una nueva protagonista: la neurocientífica y divulgadora Nazareth Castellanos, autora de varios libros que ahondan en la actividad cerebral y catedrática de de mindfulness y ciencias cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid.

La conexión entre cuerpo y mente Esta semana, la periodista inicia su recorrido paseando en compañía de su fiel perro Scott. Después, se sube a su caravana rumbo a casa de Nazareth Castellanos, con quien comparte un desayuno mientras conversa sobre hábitos saludables. Tras la comida, la experta en conexión cuerpo y mente le enseña ejercicios de respiración y le propone conocer a su vecino Gopala, maestro de yoga. Más tarde, Mercedes se anima a probar un entrenamiento exprés antes de reencontrarse con Nazareth en el Real Jardín Botánico de Madrid. Allí, junto a la directora del jardín, acceden a espacios únicos como su histórico herbario y biblioteca. Entre tulipanes, invernaderos y estanques, Mercedes y Nazareth cierran el viaje con una reflexión compartida sobre el bienestar y la importancia de escuchar a nuestro organismo.