'Me meto en un jardín': Mercedes Milá explora hábitos saludables con la neurocientífica Nazareth Castellanos
- La periodista recorrerá Torrelodones y el Real Jardín Botánico de Madrid para reflexionar sobre el cuerpo y la mente
- Domingo 26 de julio, a las 22:30 horas en La 2 y RTVE Play
Mercedes Milá regresa a La 2 con una nueva entrega de ‘Me meto en un jardín’ y una nueva protagonista: la neurocientífica y divulgadora Nazareth Castellanos, autora de varios libros que ahondan en la actividad cerebral y catedrática de de mindfulness y ciencias cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid.
La conexión entre cuerpo y mente
Esta semana, la periodista inicia su recorrido paseando en compañía de su fiel perro Scott. Después, se sube a su caravana rumbo a casa de Nazareth Castellanos, con quien comparte un desayuno mientras conversa sobre hábitos saludables.
Tras la comida, la experta en conexión cuerpo y mente le enseña ejercicios de respiración y le propone conocer a su vecino Gopala, maestro de yoga. Más tarde, Mercedes se anima a probar un entrenamiento exprés antes de reencontrarse con Nazareth en el Real Jardín Botánico de Madrid. Allí, junto a la directora del jardín, acceden a espacios únicos como su histórico herbario y biblioteca. Entre tulipanes, invernaderos y estanques, Mercedes y Nazareth cierran el viaje con una reflexión compartida sobre el bienestar y la importancia de escuchar a nuestro organismo.
Sobre ‘Me meto en un jardín’
‘Me meto en un jardín’, una producción de RTVE en colaboración con Zanskar Producciones, es una road movie entre jardines, con conversaciones hilarantes unas veces y emocionantes otras. Siempre con la autenticidad y franqueza de una periodista mítica y única, Mercedes Milá, que charla en profundidad con invitados como David Uclés, Sor Lucía Caram, Álex Txikon, Óscar Camps, Nazareth Castellanos, Toño Pérez, Almudena Ariza, Lucía Dominguín, Miguel Ángel Revilla y Marc Giró.
Los jardines seleccionados para el programa son escenarios espectaculares que tienen una historia relacionada con el invitado: el jardín MariMurtra en la Costa Brava, el del Capricho en Madrid, Lur Garden de Íñigo Segurola en Oiartzun, el Botánico Histórico de Barcelona, Cabárceno en Cantabria o el jardín de Ceres en Guadalajara son algunos de ellos.