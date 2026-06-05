'Me meto en un Jardín': Mercedes Milá recorre Cantabria con Miguel Ángel Revilla

Mercedes Milá se sube una semana más a su caravana para descubrir nuevos destinos entre conversaciones profundas. ‘Me meto en un jardín’, el nuevo programa de entrevistas de La 2, reúne en esta ocasión a la veterana periodista con el economista, profesor, escritor y político cántabro Miguel Ángel Revilla.

Naturaleza, historia y memoria

Mercedes Milá comienza su recorrido en el puente viejo de Liérganes. Pone rumbo a Barcenillas para encontrarse con Miguel Ángel Revilla y juntos recorren en caravana el Valle del Nansa, donde se detienen a comer en plena naturaleza mientras conversan sobre su vida y trayectoria. Revilla propone entonces visitar uno de los lugares más especiales de Cantabria: la Cueva del Soplao, dónde descubren sus impresionantes formaciones geológicas.

Al día siguiente, Mercedes se dirige a Pámanes, donde conoce a Roberto en su singular taller floral. Entre flores secas, antigüedades y vajillas, crean juntos un arreglo para el viaje.

Finalmente, Milá se reencuentra con Revilla en el Parque Natural de Cabárceno. El episodio concluye en los Jardines de Cabárceno, un rincón poco conocido donde reflexionan sobre la naturaleza, la memoria y el legado.