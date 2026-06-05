'Me meto en un Jardín': Mercedes Milá recorre Cantabria con Miguel Ángel Revilla
Mercedes Milá se sube una semana más a su caravana para descubrir nuevos destinos entre conversaciones profundas. ‘Me meto en un jardín’, el nuevo programa de entrevistas de La 2, reúne en esta ocasión a la veterana periodista con el economista, profesor, escritor y político cántabro Miguel Ángel Revilla.
Naturaleza, historia y memoria
Mercedes Milá comienza su recorrido en el puente viejo de Liérganes. Pone rumbo a Barcenillas para encontrarse con Miguel Ángel Revilla y juntos recorren en caravana el Valle del Nansa, donde se detienen a comer en plena naturaleza mientras conversan sobre su vida y trayectoria. Revilla propone entonces visitar uno de los lugares más especiales de Cantabria: la Cueva del Soplao, dónde descubren sus impresionantes formaciones geológicas.
Al día siguiente, Mercedes se dirige a Pámanes, donde conoce a Roberto en su singular taller floral. Entre flores secas, antigüedades y vajillas, crean juntos un arreglo para el viaje.
Finalmente, Milá se reencuentra con Revilla en el Parque Natural de Cabárceno. El episodio concluye en los Jardines de Cabárceno, un rincón poco conocido donde reflexionan sobre la naturaleza, la memoria y el legado.
Sobre ‘Me meto en un jardín’
‘Me meto en un jardín’, una producción de RTVE en colaboración con Zanskar Producciones, es una road movie entre jardines, con conversaciones hilarantes unas veces y emocionantes otras. Siempre con la autenticidad y franqueza de una periodista mítica y única, Mercedes Milá, que charla en profundidad con invitados como David Uclés, Sor Lucía Caram, Álex Txikon, Óscar Camps, Nazareth Castellanos, Toño Pérez, Almudena Ariza, Lucía Dominguín, Miguel Ángel Revilla y Marc Giró.
Los jardines seleccionados para el programa son escenarios espectaculares que tienen una historia relacionada con el invitado: el jardín MariMurtra en la Costa Brava, el del Capricho en Madrid, Lur Garden de Íñigo Segurola en Oiartzun, el Botánico Histórico de Barcelona, Cabárceno en Cantabria o el jardín de Ceres en Guadalajara son algunos de ellos.