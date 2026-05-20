La 2 estrena 'Me meto en un jardín', el nuevo programa de entrevistas de Mercedes Milá

Mercedes Milá regresa a RTVE con ‘Me meto en un jardín’, una serie de 10 entrevistas que la veterana periodista afronta para charlar en profundidad y sin filtros con diez invitados diferentes. Unas conversaciones que tienen lugar en jardines singulares a los que la periodista llega en caravana con un recorrido lleno de sorpresas. Para ello, Milá se mete en jardines, literal y metafóricamente, y habla sin filtros de todo, como solo ella puede hacer.

‘Me meto en un jardín’, una producción de RTVE en colaboración con Zanskar Producciones, es una road movie entre jardines, con conversaciones hilarantes unas veces y emocionantes otras. Siempre con la autenticidad y franqueza de una periodista mítica y única, Mercedes Milá, que a través de 10 episodios de 50 minutos charla en profundidad con la monja Sor Lucía Caram, el alpinista Álex Txikon, el activista Óscar Camps, la neurocientífica Nazareth Castellanos, el chef Toño Pérez, la periodista Almudena Ariza, el escritor David Uclés, la artista Lucía Dominguín, el político Miguel Ángel Revilla y el presentador Marc Giró.

Los jardines seleccionados para el programa son escenarios espectaculares que tienen una historia relacionada con el invitado: el jardín MariMurtra en la Costa Brava, el del Capricho en Madrid, Lur Garden de Íñigo Segurola en Oiartzun, el Botánico Histórico de Barcelona, Cabárceno en Cantabria o el jardín de Ceres en Guadalajara, son algunos de ellos.