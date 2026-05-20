RTVE Play y La 2 estrenan 'Lo que pasó, pasó', un programa sobre "salseo" y cultura pop presentado por Núria Marín

Núria Marín presenta ‘Lo que pasó, pasó’, el nuevo programa original de RTVE Play, que se sumerge en el “salseo”, la cultura pop y los personajes del corazón. Con un tono desenfadado y crítico, ofrece un retrato de los miedos, contradicciones y también los placeres culpables de la sociedad actual. Se estrenará este domingo a las 20:00 horas en RTVE Play, y después de ‘Zero Dramas’ (a partir de las 00:30 horas) en La 2.

Cada episodio reunirá a colaboradores y colaboradoras de diferentes generaciones y perfiles, que aportarán sus visiones para generar un debate enriquecedor y, a menudo, inesperado. Entre los invitados, se encuentran Chelo García Cortés, ‘Soy una pringada’, Boris Izaguirre, Samantha Hudson, Sílvia Abril, Silvia Taulés, Samantha Villar, Paloma Barrientos, Valeria Vegas, Tinet Rubira, Junior Healy, Adrián Monterrubio y Víctor Clares. Un cruce de miradas capaces de generar conexiones inesperadas y nuevas lecturas sobre la fama, los medios y la cultura popular de nuestro país.

Núria Marín vuelve a la televisión con su lenguaje “tiktokero” y su peculiar forma de contar el “salseo”, pero con un análisis crítico. En cada una de las ocho entregas, la presentadora introducirá un tema y un interrogante, a partir del que se construirá un relato que mezcla entretenimiento, contexto e historia.

Adrián Monterrubio, Chelo García-Cortés, ‘Soy una pringada’ y Silvia Taulésson, junto a Núria Marín.

Producido por RTVE en colaboración con Sidecar Media, ‘Lo que pasó, pasó’ no se limita a examinar el presente, sino que también se sumerge en el pasado para entender cómo se han configurado los estereotipos que nos rodean. Un juego constante entre presente y pasado que demuestra que, aunque cambien los famosos, los patrones se repiten.

Con este formato, RTVE Play refuerza su apuesta con la creación de contenidos innovadores y atractivos para las nuevas audiencias, sin renunciar a la calidad. ‘Lo que pasó, pasó’ es un programa que promete entretener y hacer reflexionar con un enfoque fresco y crítico.

Los temas que tratará ‘Lo que pasó, pasó’ Cada programa reflexiona sobre el impacto social de distintas figuras de la cultura pop, personajes de ámbitos y épocas muy dispares: reinas de la televisión de los años 90, gente de la cultura y las artes escénicas, influencers, deportistas o comunicadores, entre otros. Son figuras relevantes para la generación Z, pero también de personajes de hace 20, 30 o 50 años.