RTVE Play y La 2 estrenan 'Lo que pasó, pasó', un programa sobre "salseo" y cultura pop presentado por Núria Marín
Núria Marín presenta ‘Lo que pasó, pasó’, el nuevo programa original de RTVE Play, que se sumerge en el “salseo”, la cultura pop y los personajes del corazón. Con un tono desenfadado y crítico, ofrece un retrato de los miedos, contradicciones y también los placeres culpables de la sociedad actual. Se estrenará este domingo a las 20:00 horas en RTVE Play, y después de ‘Zero Dramas’ (a partir de las 00:30 horas) en La 2.
Cada episodio reunirá a colaboradores y colaboradoras de diferentes generaciones y perfiles, que aportarán sus visiones para generar un debate enriquecedor y, a menudo, inesperado. Entre los invitados, se encuentran Chelo García Cortés, ‘Soy una pringada’, Boris Izaguirre, Samantha Hudson, Sílvia Abril, Silvia Taulés, Samantha Villar, Paloma Barrientos, Valeria Vegas, Tinet Rubira, Junior Healy, Adrián Monterrubio y Víctor Clares. Un cruce de miradas capaces de generar conexiones inesperadas y nuevas lecturas sobre la fama, los medios y la cultura popular de nuestro país.
Núria Marín vuelve a la televisión con su lenguaje “tiktokero” y su peculiar forma de contar el “salseo”, pero con un análisis crítico. En cada una de las ocho entregas, la presentadora introducirá un tema y un interrogante, a partir del que se construirá un relato que mezcla entretenimiento, contexto e historia.
Producido por RTVE en colaboración con Sidecar Media, ‘Lo que pasó, pasó’ no se limita a examinar el presente, sino que también se sumerge en el pasado para entender cómo se han configurado los estereotipos que nos rodean. Un juego constante entre presente y pasado que demuestra que, aunque cambien los famosos, los patrones se repiten.
Con este formato, RTVE Play refuerza su apuesta con la creación de contenidos innovadores y atractivos para las nuevas audiencias, sin renunciar a la calidad. ‘Lo que pasó, pasó’ es un programa que promete entretener y hacer reflexionar con un enfoque fresco y crítico.
Los temas que tratará ‘Lo que pasó, pasó’
Cada programa reflexiona sobre el impacto social de distintas figuras de la cultura pop, personajes de ámbitos y épocas muy dispares: reinas de la televisión de los años 90, gente de la cultura y las artes escénicas, influencers, deportistas o comunicadores, entre otros. Son figuras relevantes para la generación Z, pero también de personajes de hace 20, 30 o 50 años.
Episodio 1: ‘Beefs. De las folclóricas a Andy y Lucas’
Este domingo el primer episodio de ‘Lo que pasó, pasó’ cuenta con Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Adrián Monterrubio y ‘Soy una pringada’, que reflexionan sobre los enfrentamientos más sonados de nuestra cultura pop. ¿Por qué nos fascinan los beefs entre famosos? ¿Por qué sentimos la necesidad de posicionarnos? ¿Han cambiado los límites del conflicto con el tiempo?
Junto a Núria Marín, los invitados analizan desde las rivalidades históricas entre grandes folclóricas hasta los conflictos más virales en las redes sociales, pasando por los desencuentros de las sagas familiares más populares de nuestro país. A través de estos casos, el programa explora cómo han evolucionado los enfrentamientos públicos entre famosos, el papel de los fans y los medios, y por qué estos conflictos se viven como auténticos espectáculos colectivos.