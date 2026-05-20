'En Portada' estrena el documental 'Anatomía de un incendio'

A punto de iniciarse la época de mayor riesgo de incendios forestales, el programa ‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, estrena el reportaje ‘Anatomía de un incendio’, sobre la investigación de uno de los mayores fuegos que se produjeron el pasado verano en nuestro país: el de Molezuelas de la Carballeda, en Zamora.

En 2025 ardieron en España casi 400.000 hectáreas de terreno, la mayoría forestal. ¿Por qué fue el año más devastador de este siglo? ¿En qué estado se encuentra el monte en nuestro país? ¿Quiénes son sus dueños? ¿Es rentable?

De los 350 incendios que hubo el año pasado en España, el programa se centra en el de Molezuelas de la Carballeda, en Zamora. Un fuego que llegó hasta León, donde incluso fue más destructor. Murieron dos personas y estuvo activo 20 días. Hay quienes lo han definido como “estar en el infierno”.

Fue un incendio intencionado, como lo son algo más de la mitad de los incendios que se producen en nuestro territorio. Aunque hay gente que no lo sabe, “quemar es una actividad criminal”, explica Isabel García, capitán del SEPRONA en Zamora, que está al cargo de la investigación.

Los incendios forestales del verano pasado fueron los más devastadores de este siglo RTVE

En España, el 72% de la superficie forestal está en manos privadas, pero mantener sano y limpio el monte es muy caro y son muy poco los propietarios que sacan beneficios de sus terrenos. Además, la despoblación en las zonas rurales ha contribuido a que haya unos tres millones de hectáreas que se desconoce quiénes son sus dueños, terrenos con mucha biomasa que nadie limpia y que son combustible para los incendios.

Hay organizaciones como WWF o COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España) que piden que se invierta más dinero en prevención para gastar menos extinción.