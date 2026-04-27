'En Portada' aborda el reto de frenar el turismo para salvar a las ciudades en 'Tsunami turístico'

‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, estrena el reportaje ‘Tsunami turístico’. Cada vez viajamos más y algunas ciudades, como Barcelona o Ámsterdam, ya se plantean reducir el turismo masivo.

¿Es posible frenar la llegada de turistas a una ciudad para conservar lo que la hace única y les lleva a visitarla? ¿Cómo conseguir que los barrios del centro vuelvan a ser lugares con vecinos? ¿Puede el turismo urbano ser sostenible? Son algunas de las preguntas que explora ‘Tsunami turístico’, un nuevo documental de ‘En Portada’ que viaja a Ámsterdam y Barcelona, dos de las ciudades más desbordadas por el turismo y también más a la vanguardia en la búsqueda de soluciones a un desafío que amenaza con colapsarlas.

El documental explora las paradojas de Ámsterdam: la ciudad con la tasa turística más alta de la Unión Europea, de las más restrictivas con los apartamentos turísticos y la única que ha puesto un tope al número de visitantes y que es incapaz de cumplir. A través de las voces de vecinos y responsables políticos, enfrentados en los tribunales, ‘Tsunami turístico’ retrata las dificultades de vivir en el céntrico Barrio Rojo o una protesta donde los residentes reclaman volver a poder caminar por sus puentes, ocupados por colas de turistas para consumir algo en un local de moda.

‘Tsunami turístico’ aborda el resentimiento y la frustración de los vecinos, que se ven desplazados y alienados. “El turismo tiene a la ciudad secuestrada, dependemos tanto del turismo que no podemos vivir sin él”, denuncian en el documental desde la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico de Barcelona. Llevan años poniendo cara al descontento, como Dingeman Coumou en Ámsterdam, que lamenta que “los políticos están más pendientes de los beneficios económicos que de sus ciudadanos, y eso tiene que cambiar”.

El documental profundiza en el choque entre los gobiernos municipales, más proclives a gestionar el turismo de otra manera, y los vecinos, que exigen que cierren el grifo al turismo, en un intento de evitar que el centro de sus ciudades se desalme y vacíe de vecinos y residentes.