'En Portada' estrena temporada con un especial sobre la vivienda
- ‘Vivienda: ¿derecho o negocio?’ analiza lo que se ha convertido en la mayor preocupación de la sociedad española
- Aunque la mayoría de los propietarios de pisos de alquiler son particulares, el mercado lo mueven los fondos de inversión y los grandes tenedores
- Estreno de la nueva temporada: martes 21 de abril a las 22:15 horas en La 2 y RTVE Play
‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, arranca nueva temporada con el especial ‘Vivienda: ¿derecho o negocio?’, un documental que analiza el problema de la vivienda, un asunto que supone la mayor preocupación de la sociedad española, con los precios en máximos históricos y la especulación, que hacen que cada vez sea más complicado acceder a una casa.
‘Vivienda: ¿derecho o negocio?’
Los fondos de inversión acechan los edificios en alquiler del centro de las ciudades. A los multipropietarios de edificios del centro de las ciudades les llueven las ofertas y muchos acaban vendiendo. El nuevo dueño, el fondo de inversión, expulsará a los inquilinos y reformará los pisos en pequeños apartamentos. De uno puede sacar dos o tres, que alquilará de forma temporal. La rentabilidad es máxima. Negocio redondo.
La gran mayoría de los propietarios de las viviendas de alquiler son particulares que tienen dos o tres pisos, pero los que cambian las reglas del mercado y los precios son los grandes tenedores.
Las familias que antes vivían en esos edificios ya no pueden alquilar nada porque es imposible asumir los nuevos precios de los alquileres. Muchas personas se ven obligadas a compartir casa por habitaciones o tienen que salir a las afueras, pero lo suficientemente lejos como para que no haya llegado el cerco de la especulación.
Estamos en máximos históricos en venta, alquiler y suelo. En la última década, los precios del alquiler han subido un 94 % de media en nuestro país. Hay iniciativas desde el Gobierno para topar los precios pero, de momento, la mayoría de las comunidades autónomas no las aplican.
El programa ‘En Portada’ ha hablado con personas afectadas y con inversores para entender qué y quién mueve los hilos del mercado inmobiliario.
‘En Portada’: periodismo más allá del titular
Dirigido por Teresa Martín y presentado por Lorenzo Milá, ‘En Portada’ apuesta por el rigor, la calidad y la profundidad en cada uno de sus reportajes y documentales, convirtiéndose en testigo y crítico de los acontecimientos más trascendentales de las últimas décadas, tanto a nivel nacional como internacional.
Con más de 40 años en antena, la objetividad y el compromiso con la verdad son los pilares que han cimentado la reputación de ‘En Portada’ como un programa de referencia en el panorama mediático español. Además, su apuesta por la innovación en la forma de narrar y presentar los reportajes, junto con una producción audiovisual de alta calidad, hacen del programa un escaparate excepcional de lo que representa el periodismo de investigación serio y comprometido.