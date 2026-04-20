'En Portada' estrena temporada con un especial sobre la vivienda

‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, arranca nueva temporada con el especial ‘Vivienda: ¿derecho o negocio?’, un documental que analiza el problema de la vivienda, un asunto que supone la mayor preocupación de la sociedad española, con los precios en máximos históricos y la especulación, que hacen que cada vez sea más complicado acceder a una casa.

‘Vivienda: ¿derecho o negocio?’

Los fondos de inversión acechan los edificios en alquiler del centro de las ciudades. A los multipropietarios de edificios del centro de las ciudades les llueven las ofertas y muchos acaban vendiendo. El nuevo dueño, el fondo de inversión, expulsará a los inquilinos y reformará los pisos en pequeños apartamentos. De uno puede sacar dos o tres, que alquilará de forma temporal. La rentabilidad es máxima. Negocio redondo.

La gran mayoría de los propietarios de las viviendas de alquiler son particulares que tienen dos o tres pisos, pero los que cambian las reglas del mercado y los precios son los grandes tenedores.

Las familias que antes vivían en esos edificios ya no pueden alquilar nada porque es imposible asumir los nuevos precios de los alquileres. Muchas personas se ven obligadas a compartir casa por habitaciones o tienen que salir a las afueras, pero lo suficientemente lejos como para que no haya llegado el cerco de la especulación.

Estamos en máximos históricos en venta, alquiler y suelo. En la última década, los precios del alquiler han subido un 94 % de media en nuestro país. Hay iniciativas desde el Gobierno para topar los precios pero, de momento, la mayoría de las comunidades autónomas no las aplican.

El programa ‘En Portada’ ha hablado con personas afectadas y con inversores para entender qué y quién mueve los hilos del mercado inmobiliario.