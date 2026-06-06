Agenda de actos del papa León XIV en Madrid el 7 de junio: horarios, calles cortadas y alternativas de tráfico
- El 7 de junio la Iglesia Católica celebra el día de Corpus Christi
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El domingo 7 de junio es el segundo día del papa León XIV en Madrid. El pontífice comenzará la jornada con la celebración de la misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles. A continuación de la eucaristía se celebrará una procesión por el eje Recoletos y Álcara. Al finalizar, León XIV tendrá un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.
Ya más hacia la tarde, el papa participará en un evento en el espacio multiusos del Movistar Arena titulado 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte'. En este acto, presentado por la periodista de RTVE Lara Siscar junto a Carlos Franganillo, el mandatario de la Iglesia Católica pronunciará un discurso ante representantes de distintos ámbitos. Finalmente, su segunda jornada en la capital española terminará con una cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano.
Agenda y horario de actos del Papa el 7 de junio en Madrid
- 10:30 horas: Santa Misa y procesión del Corpus Christi del papa León XIV en la Plaza de Cibeles, con recorrido posterior por el eje Recoletos-Alcalá
- 16:30 horas: encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica
- 18:00 horas: participará en el evento 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte' en el Movistar Arena, donde ofrecerá un discurso a representantes culturales
- 19:30 horas: cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, don José Cobo Cano
Calles cortadas y alternativas de tráfico
Este día concentra el mayor impacto en la movilidad en los siguientes puntos, especialmente en el entorno de Cibeles y Recoletos, con afecciones en vías como Recoletos, el Paseo del Prado y la calle Alcalá. El acceso queda restringido principalmente a residentes. El Metro de Madrid cerrará siete estaciones del centro por la mañana (Retiro, Banco de España, Sevilla, Serrano, Velázquez, Colón y Chueca), mientras que se reforzarán los servicios de Cercanías, EMT y trenes. Se recomienda evitar el uso del vehículo privado en la zona centro y optar por desplazamientos a pie o en transporte público, especialmente durante las primeras horas de la mañana y el mediodía.
Hora y dónde ver en TV los actos del papa León XIV en Madrid el 7 de junio
Los eventos del segundo día se podrán ver este domingo 7 de junio a partir de las 10:00 horas en el Especial informativo en La 1 de TVE y en Canal 24 horas y en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. El especial está presentado por Pepa Bueno y Marc Sala con motivo de la Santa Misa desde la Plaza de Cibeles, seguida del recorrido del papa por las calles de la capital.
A las 18:00 horas podrás ver en los mismos canales el encuentro ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte’, en el Movistar Arena, conducido por Lourdes Maldonado y Marc Sala
También podrá seguirse minuto a minuto en RTVE Noticias.