Agenda de actos del papa León XIV en Madrid el 7 de junio: horarios, calles cortadas y alternativas de tráfico

El domingo 7 de junio es el segundo día del papa León XIV en Madrid. El pontífice comenzará la jornada con la celebración de la misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles. A continuación de la eucaristía se celebrará una procesión por el eje Recoletos y Álcara. Al finalizar, León XIV tendrá un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.

Ya más hacia la tarde, el papa participará en un evento en el espacio multiusos del Movistar Arena titulado 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte'. En este acto, presentado por la periodista de RTVE Lara Siscar junto a Carlos Franganillo, el mandatario de la Iglesia Católica pronunciará un discurso ante representantes de distintos ámbitos. Finalmente, su segunda jornada en la capital española terminará con una cena en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano.

Agenda y horario de actos del Papa el 7 de junio en Madrid 10:30 horas: Santa Misa y procesión del Corpus Christi del papa León XIV en la Plaza de Cibeles, con recorrido posterior por el eje Recoletos-Alcalá

16:30 horas: encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica

18:00 horas: participará en el evento 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte' en el Movistar Arena, donde ofrecerá un discurso a representantes culturales

19:30 horas: cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, don José Cobo Cano

Calles cortadas y alternativas de tráfico Este día concentra el mayor impacto en la movilidad en los siguientes puntos, especialmente en el entorno de Cibeles y Recoletos, con afecciones en vías como Recoletos, el Paseo del Prado y la calle Alcalá. El acceso queda restringido principalmente a residentes. El Metro de Madrid cerrará siete estaciones del centro por la mañana (Retiro, Banco de España, Sevilla, Serrano, Velázquez, Colón y Chueca), mientras que se reforzarán los servicios de Cercanías, EMT y trenes. Se recomienda evitar el uso del vehículo privado en la zona centro y optar por desplazamientos a pie o en transporte público, especialmente durante las primeras horas de la mañana y el mediodía. ““